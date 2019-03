Děti ohrožuje trojnásobně víc špatná voda než ozbrojené konflikty

Děti mladší patnácti let jsou ohroženy smrtí kvůli znečištěné vodě trojnásobně víc než vlivem ozbrojených konfliktů ve světě. Uvedl to dnes Dětský fond OSN (UNICEF). Nejzranitelnější jsou děti do pěti let, které jsou ohroženy dvacetinásobně víc nemocemi než násilím.