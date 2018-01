České řidičáky porušují unijní směrnici, rozhodl Evropský soud

„Podle názoru ministerstva dopravy tak na vydaný rozsudek Soudního dvora EU již nebude navazovat další žaloba Evropské komise žádající uložení peněžitých sankcí vůči České republice,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Na potřebu příslušné úpravy české legislativy upozorňovala Evropská komise Prahu od léta 2014, o rok později česká strana slíbila, že změny udělá. Ale nestalo se tak a komise se proto po uplynutí příslušné lhůty obrátila na unijní soud.

Komise Česku vytýkala, že umožňuje držitelům řidičských průkazů kategorií C/C1 řídit nejen odpovídající nákladní vozidla, ale také mikrobusy s kapacitou do osmi osob. Podle komise totiž směrnice o řidičských průkazech jednoznačně určuje, že řízení vozidel převážejících pasažéry má být vyhrazeno držitelům řidičských průkazů kategorií D nebo D1. Řidičská oprávnění kategorie C a C1 jsou pak určena pro řízení nákladních vozidel.

Komise také Česku vytýká, že pro kategorii D1 vyřazuje možnost řídit vozidla s kapacitou do osmi pasažérů.

České ministerstvo dopravy upozornilo, že od července se budou kategorie C a C1 vztahovat pouze na nákladní vozidla, nikoliv na vozidla určená primárně k přepravě osob. K těm bude třeba řidičské oprávnění skupiny D/D1. Praktický dopad této úpravy na řidiče je ale minimální. Už dnes je totiž řidičský průkaz kategorie C/C1 omezen pro řízení vozidel do osmi osob a řidič.

Většina mikrobusů do osmi osob v praxi nepřesahuje 3,5 tuny, a lze je tedy řídit s řidičským průkazem typu B, doplnilo ministerstvo dopravy. Vozidla přesahující 3,5 tuny a zároveň určená pro přepravu méně než osmi lidí jsou podle úřadu okrajovou kategorií. Týká se to například některých limuzín či pancéřovaných aut určených pro osobní přepravu.

Česko musí upravit i pravidla o technické způsobilosti vozidel

Evropská komise dnes opět upozornila Českou republiku a pět dalších zemí, aby do svého národního práva plně převzaly unijní předpisy o technické způsobilosti vozidel. Tři směrnice, o které jde, byly schváleny v roce 2014 a členské státy je měly do svých pravidel zapracovat do 20. května loňského roku. Dosud to Česko, ale ani Slovensko, Německo, Rumunsko, Irsko a Kypr neudělaly, nebo jen částečně.

Země mají po dnešním odůvodněném stanovisku komise dva měsíce čas na odpověď. Pokud tak neučiní, může se komise rozhodnout, že záležitost předá unijnímu soudu.

Česká republika, Rumunsko a Slovensko nepřijaly, nezveřejnily ani komisi neoznámily odpovídající vnitrostátní opatření, která by zohledňovala aktualizované předpisy o pravidelných technických prohlídkách aut a přívěsů. Česká republika spolu s Irskem, Německem a Slovenskem také nic neudělaly v souvislosti se zavedením společných pravidel pro silniční technické kontroly nákladních vozidel, autobusů, těžkých přípojných vozidel a vysokorychlostních traktorů.

