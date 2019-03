15 let v Unii: očekávání spjatá s EU se naplnila, shodl se Špidla s Dzurindou

Očekávání spjatá s členstvím Česka a Slovenska v Evropské unii se podle premiérů z doby vstupu naplnila. Bývalý český předseda vlády Vladimír Špidla vzpomíná na vstup do EU jako na chvíli největšího politického úspěchu. Zároveň to byl okamžik, kdy ze Špidly spadly největší politické obavy. Nebyl si prý do poslední chvíle jistý, zda lidé v referendu vstup do unie potvrdí. V sázce bylo všechno, řekl dnes Špidla. Tehdejší slovenský premiér Mikuláš Dzurinda na vstup vzpomíná jako na den plný emocí.