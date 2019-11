Pirát Ivan Bartoš: Někdy si připadám jako taťka Šmoula

„Jakub určitě udělal chybu. Tu jsem udělal i já. Mysleli jsme si, že je to jen profesní konflikt, který nemá na Janu žádný emotivní dopad. A on měl,“ říká Bartoš, který si podle svých slov někdy ve straně připadá jako „taťka Šmoula“ urovnávající konflikty mezi členy. „Daří se nám ty konflikty si vyříkat, klidně na sebe i zakřičet,“ dodává.

Bartoš je zároveň připraven, že ho strana za necelé dva roky vyšle jako svého kandidáta na premiéra do sněmovních voleb. „Když půjdeme do voleb se mnou jako lídrem, o čemž rozhodne celostátní fórum, tak logicky lídr té strany je kandidát na premiéra,“ říká Bartoš. Nedovede si stejně jako po volbách v roce 2017 představit spolupráci s Andrejem Babišem jako premiérem, ale ani s KSČM, SPD a nově ani s Trikolórou Václava Klause mladšího. Piráti už také uvažují o ministerstvech, která by rádi v případě vládního angažmá obsadili. Mají zájem například o ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo práce a sociálních věcí či ministerstvo spravedlnosti.

„Chtěl bych, aby naší potenciální kandidátkou na ministerstvo práce a sociálních věcí byla první místopředsedkyně strany Olga Richertová. Ve věci justice je momentálně asi nejsilnější Jakub Michálek. Předkládá návrhy, občas se s někým pohádá, třeba s Českou advokátní komorou. Ale holt takový Jakub Michálek je,“ tvrdí Bartoš. Na případná ministerská křesla uvažuje i o odbornících mimo Pirátskou stranu.