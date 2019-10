Extrémní starosta Novotný: Řeporyje jsou pro mě všechno

V Česku rozhodně podobného starostu nenajdete. Novotný přiznává, že ve své funkci porušuje zákon, prakticky nedokáže mluvit bez sprostých slov, ale politiku a vedení své městské části bere vážně. „Velmi tvrdě jsme začali prosazovat své zájmy, začali jsme dělat pořádek, paralyzovali jsme kriminalitu,” tvrdí Novotný.

Přestože se sám nazývá „sluníčkářem”, ODS by poradil pragmatický posun k většímu konzervatismu. „Byť je mi to osobně odporné, ODS by se měla přiklonit ještě více doprava,” je přesvědčen Novotný.