Autopůjčovna splní každé přání řidiče

Nemáte dostatek peněz na to, abyste si pořídili nové a luxusní auto? Nevadí. Pokud toužíte po zážitku, splní vám jej autopůjčovna. Vybrat si můžete z mnoha značek, které jsou vašemu srdci blízké, a opojit se pocitem krále silnic.

Spolehlivá autopůjčovna – Praha

Taky jste jako malí snili o krásných a nablýskaných vozech, které by se vyjímaly ve vaší garáži? Že vás tento sen ještě neopustil, ovšem peníze se vás naopak nedrží? Naštěstí existují mnohé způsoby, jak i tak usednout za volant luxusního auta, aniž byste si museli pořídit leasing jako na bydlení. Nechte v garáži své vozidlo z bazaru a na den, dva nebo i týden si půjčte nablýskaného krasavce. Stačí si najít profesionální autopůjčovnu, která vám něco takového umožní. Jako jsme to udělali my.

Půjčení luxusního auta

Pro někoho je snem červený dravec s koníkem na kapotě. Za Ferrari samozřejmě nedáte pár stovek na den, počítejte asi kolem 14 000 korun. Za ten zážitek to ovšem stojí, koneckonců se vás na to může složit víc. Nejinak je tomu i u jiných luxusních sporťáků, za Audi R8 může být cena obdobná. My jsme v této sféře šli trošku střední cestou. Upřednostnili jsme kromě požitku i praktičnost. Proto naše volba padla na Maserati Quattroporte 3,0 V6 ve verzi automatu. Určitou roli zde hraje nostalgie. Typ vozu byl poprvé představen už v roce 1963, síla historie pořád tepe v třílitrových šestiválcích poháněných twin-turbem. Koneckonců, právě u Quattroporte byly motory vyvíjeny společně s Ferrari.

Autopůjčovna – podmínky zapůjčení

Co vás čeká, když si jdete půjčit vozidlo? Podmínky může mít každá autopůjčovna samozřejmě jiné. Většinou se jedná o pár kroků, které jsou identické. Nejprve si vozidlo samozřejmě vyberete. Výhodou dnes je, že si vše můžete prohlédnout na internetu. Dokonce si online můžete auto rezervovat, některé firmy nabízejí i určitou slevu, když použijete tento krok. Půjčovné se většinou počítá po dnech. Ovšem obvykle není možné, abyste na tachometru vytočili stovky kilometrů, samozřejmě opotřebit vozidlo nelze. V takovém případě mají autopůjčovny limit, stanovený většinou na asi 200 kilometrů. Pokud najedete více, připlatíte si pár korun za další kilometry. Záleží, co je pro vás výhodné, pokud máte v plánu najezdit víc kilometrů, můžete si zaplatit vyšší denní tarif, abyste nemuseli myslet na to, kolik vás stojí přeplatek za další kilometr. S tím souvisí i skutečnost, že v nabídce autopůjčoven máte na výběr krátkodobé i dlouhodobé pronájmy.

Maserati – výhodné půjčení

Luxusní vozidlo vás zaujme nejen jízdními vlastnostmi, ale i komfortem. Maserati Quattroporte 3,0 V6 tuto výjimečnost splňuje dokonale. Už jen usednutí do koženého interiéru naznačuje, že se projedete dravcem. Žádná unylá tkanina, surovost hnědé kůže, která je protipólem černého potažení volantu, dokonale vytváří harmonii atmosféry na nejvyšší linii. Třešničkou na dortu tohoto přepychu je minimalizace plastového obložení, proto i středová část mezi předními sedadly evokuje naturalismus. Efekt lakovaného dřeva skvěle zapadá do interiéru. Komfort v podobě ovládacích prvků, jako jsou multimédia (CD, MP3 i DVD), bluetooth, klimatizace i ovládání některých funkcí pro cestující vzadu, je samozřejmostí. Stejně jako vyhřívané sedačky. Bezpečnost zajišťuje hned 10 airbagů.

Maserati – jízdní vlastnosti

Když už Maserati, tak náhon 4×4 musí být nutností. Píšeme o automatu. Některým lidem, zvyklým na manuál, se zdá tato variace nekonformní, protože mají pocit, že rychlost auta plně neovládají. Patříme mezi ně, ovšem v případě vozidel, jako je právě Maserati, tyto obavy padají. Vždyť z 0 na 100 km/h to vytáhne za 5,1 sekund. O vlastnostech motoru jsme ostatně už psali. Vozidlo nabízí výkon 301 kW v 5500 min-1 a točivý moment 550 Nm při 1750 min-1. I když to v Česku samozřejmě nelze, jen pro vaši představu uvedeme, že Quattroporte umí jet maximální rychlostí 285 km/h. I při těchto parametrech umí Quattroporte jet při relativně slušné spotřebě 7 litrů na 100 kilometrů. Skvělý požitek z jízdy poskytuje typ limuzíny, která po silnici doslova pluje, i když dosahuje vyšších otáček na nerovné silnici. I to umocňuje váš pocit bezpečí a vy si tak lépe užijete cestu, jako kdybyste byli v obývacím pokoji a sledovali kulisu města, přírody, zkrátka tam, kde budete testovat vozidlo. Sice se s ním budete loučit s těžším srdcem, ovšem nikde není psáno, že si nemůžete spolu užít znovu. A nemusíte platit milionovou částku, ve které se tento typ vozidla prodává.

Testovaný vůz vůz zapůjčila Autopůjčovna Praha OneTwoG.