Kolik stojí zelená klimatizace? V centru Prahy vyjde jeden strom na půl milionu korun

Ne, nešlo o posun desetinné čárky, ani si nikdo neposílá malou domů. Náklady ve statisících na jednu „zelenou klimatizační jednotku“ potvrdili týdeníku Euro ti, kteří už nějaké ty stromy ve městě vysadili. Důvod je zřejmý – Praha je natolik prošpikovaná sítěmi, se kterými si kořeny nerozumí, že je není kde bez složitých přeložek a kopání vysázet. A mimo vnitřní město je zase Praha natolik zelená, že by stálo za to začít pracovat s tím, co už máme.

„Je obtížné říci, že dáme stromy do každé ulice. Velmi často narazíme na to, že některé sítě nelze přeložit. V Praze to vůbec není o tom, že se vykope díra a do ní se dá strom. Pohled, že to nejde, je ale také zjednodušený,“ říká Jakub Hendrych z kanceláře veřejného prostoru pražského Institutu plánování a rozvoje. Ten dvakrát týdně vyfasuje helmu a jde na Václavské náměstí dohlížet na revitalizaci prostoru mezi Národním muzeem a bývalým Federálním shromážděním.

Součástí jsou i ostrůvky s novými stromy. Město tu použije důmyslný systém takzvaných prokořenitelných buněk, který k nám přišel z Nizozemska. Modulové konstrukce, které se vrství na sebe i do metrové hloubky, umožňují kořenům stromů volně růst v provzdušněném prostoru, aniž by se zemina zhutnila i v extrémních podmínkách.

Už před čtyřmi lety vypracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) manuál. Tam, kde se chystá kompletní rekonstrukce ulice nebo veřejného prostranství, vstupuje na scénu se stromy nebo se stromořadím už ve chvíli projektování. Příkladem může být Vinohradská, Sokolovská ulice nebo okolí náměstí OSN, kde bychom se nových stromů měli dočkat. Povedlo se to i u Národního muzea, což znamená, že se podaří vysadit stromy bez toho, aby se kvůli nim muselo všechno rozkopat a překládat, bez čehož se ozelenění centra jinak neobejde. I tak ale tam podle Hendrycha půjde cena za jeden strom do statisíců.

