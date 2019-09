Mýtus vyvrácen: Cizinci v Praze nekupují byty s vidinou zbohatnutí

Nový byt, ilustrační foto Autor: čtk

Česká metropole není městem, kam cizinci, zejména Rusové, masově investují peníze do nemovitostí a deformují tak trh s byty. Analýza Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy vyvrátila jednu ze starých pověstí pražských, když spočítala, že od pololetí roku 2016 do pololetí roku 2018 koupili jen 3100 bytů, část z nich si navíc velmi pravděpodobně pořídili pro vlastní potřebu, nikoliv s vidinou, že je nechají ležet ladem a za pár let je s tučným výnosem prodají.