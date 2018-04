Signál v metru za půl miliardy. Operátoři budou mít do tunelů přístup jen dvě a půl hodiny denně

Práce budou trvat tři roky, protože do metra budou mít přístup jen 2,5 hodiny v noci, kdy nejezdí vlaky, pět dní v týdnu. „Navíc nevíme, jak to v tunelech vypadá a kolik nepředpokládaných činností bude třeba zajistit. Už teď je například zřejmé, v pilotním úseku bude třeba odstranit původní azbest,“ podotkla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Smlouvu s operátory schválila ve středu dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP). Smlouva bude uzavřena na 20 let a za prvních deset let operátoři vyplatí dopravci 120 milionů korun. Nejdřív bude signál zaveden mezi osmi stanicemi metra C, mezi Muzeem a Roztyly by měl být signál do konce letošního října.

Podle odborníka na telekomunikace Rostislava Kocmana není jisté, zda se termín pokrytí dodrží. „Je to samozřejmě pozdě a potrvá to dlouho, ale i chápu, že se vše bude tendrovat, v metru se dá stavět jen pár hodin v noci, platí přísnější stavební a bezpečnostní předpisy a spoustu času zabere i potřebná dokumentace. Pilotní projekt signálu v tunelech pražského metra jsem viděl v minulém tisíciletí a jen o současné dohodě se jednalo několik let. A po podzimních volbách může dojít ke změnám v DPP, které mohou celý projekt zbrzdit,“ řekl.

Volání i mezi stanicemi: signál v celém metru bude do roku 2022

Překážkou v zavádění signálu v metru byla otázka, zda za to má platit město operátorům, či naopak. Řešilo se také to, zda město získá informace o pohybu cestujících kvůli přepravním průzkumům.

Nyní je mobilním signálem pokryto všech 61 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.

Čtěte také: