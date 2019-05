Praha vytipovala tři objekty pro Slovanskou epopej. Jedná i se zbraslavským zámkem

Slovanská epopej Autor: čtk

Vedení Prahy má vytipovány tři objekty v majetku hlavního města, kam by mohla být umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. Řekla to radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). O které domy jde, nechtěla prozradit. Město rovněž jedná s vlastníky zámku na Zbraslavi a zároveň diskutuje o možné zápůjčce pláten s Moravským Krumlovem. Tam byly obrazy vystaveny od 50. let až do roku 2011.