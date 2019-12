Náhrada za Peking. Praha uzavře sesterskou smlouvu s Tchaj-pejí

„Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších,“ píše se v dokumentu. Na formalizaci spolupráce se domluvilo vedení města při návštěvě Tchaj-wanu letos na jaře.

Podle schváleného dokumentu by se Praha mohla inspirovat zkušenostmi tchaj-wanské strany s využitím chytrých řešení ve zdravotnictví, vzdělávání či dopravě. Od tchaj-pejské zoologické zahrady by mohla získat luskouna. Naváže se také spolupráce v kultuře a v turistickém ruchu. „Jako perspektivní se jeví spolupráce v oblasti vzdělávání včetně studentských výměn,“ píše se v dokumentu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že smlouvu obě strany podepíšou v lednu při návštěvě starosty Tchaj-peje ‎Kche Wen-če. Zároveň by se měli dohodnout na datu, kdy by pražská zoologická zahrada dostala luskouna. Podle primátora podpis smlouvy neohrozí partnerské smlouvy s čínskými městy, které Praha nyní má. „Spolupráce se podpisem smlouvy jen formalizuje, my s Tchaj-pejí neformálně spolupracujeme již od roku 2001,“ řekl Hřib.

