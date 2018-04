Praha 1 znovu schválila omezení cyklistů, připomínkám nevyhověla

Připomínek dorazilo 65. Podle pražského magistrátu je omezení zbytečné, protože cyklisté v centru podle dostupných dat nikoho neohrožují, a navíc zkomplikuje dopravní situaci. Podobně to vidí i dopravní podnik. V jeho připomínce stojí, že návrh nebyl s podnikem vůbec projednán a že změnou se cyklistická doprava přenese do Spálené, Lazarské a Vodičkovy ulice, kde v odpolední špičce projíždí 48 tramvajových spojů za hodinu. Přesun do této trasy tak podle podniku zhorší provoz MHD a bezpečnost. Proti návrhu se postavily i dopravní firmy Messenger a Direct Parcel Distribution, podle kterých ohrozí přepravní služby kurýrů na kolech, které jsou ekologičtější a pro městský provoz vhodnější.

Žádná z připomínek u úředníků neuspěla. Počet evidovaných střetů cyklistů s chodci nebo auty podle nich není podstatný, protože většinu komplikací, které vznikají, nikdo nikam nehlásí. Omezení podle úřadu nebude mít žádný zásadní vliv na provoz tramvají. „Jedná se o vedení cyklistické dopravy ve stávajících stopách, tj. cyklisté zde jezdí již v současné době,“ píše se v rozhodnutí. Kurýři na místech se zákazem, který má platit mezi 10:00 a 17:00, mohou podle názoru úřadu svá kola s malou časovou ztrátou vést.

Opatření podle zákona vstoupí v platnost 15 dní po vyvěšení na úřední desce, což se stalo ve středu. Záležet však bude na rychlosti umístění dopravního značení, protože bez něj je omezení obtížně vymahatelné. Proti rozhodnutí je také možné podat žádost o soudní přezkum.

Omezení se má týkat hlavně oblasti kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Počítá s objízdnými trasami, například ulici Na Příkopě bude nutné objet Jindřišskou a Panskou směrem na Ovocný trh. Směrem na západ zase objížďka povede Vodičkovou na Lazarskou a dále na Národní třídu.

Podle původních vyjádření radnice Prahy 1 mělo omezení mířit zejména proti takzvaným motorovým koloběžkám, které se začaly po centru metropole pohybovat po zákazu vozítek segway a ohrožovat chodce. V opatření se nicméně explicitně mluví o ohrožení chodců cyklisty. Přípravu má na starosti dopravní úřad pro Prahu 1. V minulosti pro pěší zóny v centru města vydal výjimku, která naopak pohyb cyklistů umožnila. Záměr před loňskými prázdninami schválila rada městské části, další rozhodování se nyní týká úředníků.

