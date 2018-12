Desetina Pražanů dává za bydlení více než polovinu svých výdajů

Přibližně desetina Pražanů vydává za bydlení více než polovinu svého rozpočtu. Zatímco u družstevního bydlení jsou to tři procenta obyvatel, u nájemníků je to pětina. Ve vlastním bytě bydlí 48 procent Pražanů, 37 procent je v nájmu a osm procent bydlí v družstevním bytě. Vyplývá to z průzkumu Sdružení pro architekturu a rozvoj.