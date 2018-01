Zvýšení mezd řidičů autobusů platí, uvedl Babiš. Peníze zajistí kraje

Ve čtvrtek přitom předseda vlády po jednání s hejtmany mluvil o tom, že chce vládní nařízení zrušit. Považuje totiž za nesmyslné, aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců. Vládní krok navíc označil za předvolební akci svého předchůdce.

„Právě jsme s šéfkou Asociace krajů Janou Vildumetzovou a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem domluvili, že peníze na řidiče zabezpečí kraje. Vláda bude hledat peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd,“ uvedl Babiš. Za důležité považuje, aby přepravci peníze od krajů skutečně dali řidičům, což podle něj musí kontrolovat inspektorát práce. „A nařízení vlády se měnit nebude. Budeme ale společně hledat způsoby, jak profesi řidiče lépe oceňovat,“ dodal premiér.

Není pravda, že chce vláda brát peníze řidičům. Nechce. Debata byla o tom, kdo to zaplatí. Minule to byl státní rozpočet, teď předpokládám, že to zaplatí kraje. Rozpočet s tímto nákladem nepočítá, dnes o tom jednám s odbory. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 5. ledna 2018

Vildumetzová řekla, že kraje řidiče nezaměstnávají, proto na ně nemohou dostat od státu žádnou dotaci. „Z toho důvodu pan premiér dnes přislíbil, že vynaloží maximální úsilí, aby ty finanční prostředky našel v rozpočtu a dal nám je prostřednictvím dotačního titulu na opravy silnic,“ uvedla. Z dlouhodobého hlediska podle ní některé kraje uvažují o zřízení vlastních dopravních podniků.

„Z té dnešní schůzky je pro mne nejdůležitější deklarovaný závěr, že se nařízení vlády rušit nebude, ale naopak budeme hledat cesty, jak ho co nejlépe realizovat,“ řekl Pomajbík po schůzce na Úřadu vlády. Někteří politici už kritizovali Babiše, jak náhle mění názory, podle odborového předáka bylo premiérovo dřívější vyjádření nedorozumění. Vildumetzová zopakovala, že do budoucna je třeba vytvořit systémové řešení, což současné nařízení vlády nezaručuje. Stává se, že dopravci nerozdělí mezi řidiče všechny peníze, které od krajů dostanou, případně že řidiči přijdou o nenárokovou část platu. „Je nepřijatelné, abychom my dávali peníze dopravcům, a ti je pak nedali řidičům,“ uvedla. Za klíčové považuje, aby dopravce více a důsledněji kontrolovaly inspektoráty práce.

Sobotkův kabinet po protestech řidičů rozhodl v říjnu 2016, že od ledna nadcházejícího roku stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 koruny na hodinu na 98,10 koruny. Zvýšily se i další příplatky. Kraje, které veřejnou dopravu objednávají a potřebné linky dotují, pak měly problémy s finančním pokrytím růstu mezd a tím, jak peníze k řidičům dostat. Nakonec loni v červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Hejtman: Babiš znejistil desetitisíce řidičů Kroky Andreje Babiše ostře zkritizoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD). „Pan premiér se ve čtvrtek velmi rezolutně opřel do tohoto nařízení s použitím slov typu, že je to nesmyslné, a ani ne po 12 hodinách tento svůj názor mění. Vypovídá to o jeho nepříliš systémové práci,“ řekl Štěpán.



Hejtman dodal, že premiér znejistil desetitisíce zaměstnanců v autobusové dopravě. Skutečnost, že se nařízení měnit nebude, ale přivítal.



„Jaké důvody ho vedly ke změně názoru, nedokážu odhadnout, každopádně je to zřetelné znejistění desetitisíců zaměstnanců, kteří pracují v autobusové dopravě. Původní vyjádření považuji za velmi vážné a velmi varující. Proč ho premiér okamžitě stáhne a velmi změkčí, je pro mě nepochopitelné,“ řekl Štěpán.

Vildumetzová ve čtvrtek po jednání s Babišem řekla, že nařízení Sobotkovy vlády nefungovalo, peníze od krajů se k řidičům často nedostávají. „Proto chceme v co nejbližší době přijít s náhradním systémovým řešením tak, aby se navýšení platů dostalo spravedlivě ke každému řidiči,“ uvedla.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestovali od října 2015. Šoféři si stěžovali, že kraje objednávají dopravu jen na základě ceny, a autobusové firmy pak šetří zejména na mzdách. V červnu 2016 odbory kvůli nízkým platům řidičů odsouhlasily přípravu stávky, a v říjnu téhož roku vláda zvýšení mezd řidičů schválila. Kvůli neplnění podmínek uspořádali řidiči autobusů začátkem dubna 2017 v pěti krajích jednodenní stávku.

