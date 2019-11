Znovusjednocení Německa potrvá výrazně déle. Východ může zaostávat i 50 let, řekla Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová Autor: čtk

Znovusjednocení a srovnání životních podmínek v obou částech Německa potrvá výrazně déle, než se původně myslelo, je přesvědčena kancléřka Angela Merkelová. V některých oblastech to může být 50 let nebo i více. Řekla to v rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung, který vyšel dnes, tedy v den 30. výročí pádu berlínské zdi.