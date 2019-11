30 let od pádu berlínské zdi: Němci si pochvalují svobodu slova i lepší hospodářskou situaci

O tom, že možnosti cestování jsou lepší, je podle průzkumu přesvědčeno 94 procent Němců ze západu země a 92 procent z východu. Svobodu slova za širší považuje 83 procent západních Němců (12 procent to vidí opačně) a 69 procent východních Němců (osm procent to vidí opačně). Za výrazně lepší mají i dnešní hospodářskou situaci - na západě Německa 80 procent obyvatel (11 procent proti) a na východě 65 procent (17 procent proti).

Poměrně velké jsou názorové rozdíly, pokud jde o zdravotnictví a školství. Zatímco mezi západními Němci jasně převažují ti, kteří upřednostňují dnešní situaci v těchto oblastech, mezi východními si 37 procent myslí, že v NDR bylo zdravotnictví lepší (opačný názor má 47 procent). Dokonce 63 procent jich zastává názor, že lepší v komunistickém režimu byl školský systém. Opačné přesvědčení vyjádřilo jen 22 procent východních Němců.

V obou částech země panuje přesvědčení, že v NDR byla vyšší sociální soudržnost (46 procent na západě a 76 procent na východě) a lepší péče ze strany státu o děti, například pokud jde o školky (44 procent na západě a 59 procent na východě).

Čtyři pětiny všech Němců (79 procent) v průzkumu také vyjádřily přesvědčení, že i 30 let po pádu berlínské zdi je v obou částech země odlišná mentalita a kultura. Opačně jich to vidí jen 17 procent. Na druhou stranu mají přesně tři čtvrtiny obyvatel za to, že u dnešních dětí už nehraje roli, jestli pocházejí z východu, nebo ze západu země. Jinak jich to vidí 23 procent.

Dále čtěte:

Sametovou revoluci hodnotí kladně třetina lidí nad 40 let. Stejný podíl si myslí, že lépe bylo za socialismu

Jak se změnil život od listopadu 1989?

13 potravin, které přežily od socialismu až dodnes