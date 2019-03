Změňte daně, tlačí developeři na stát

Autoři studie vzali modelový příklad závodu za 2,5 miliardy korun se 140 zaměstnanci, výrobní halou o rozloze 25 tisíc čtverečných metrů na katastru obce, kde bydlí 1 až 6 tisíc obyvatel. Z výpočtu vyšlo následující: Tuzemské ekonomice přinese závod na daních a pojištění 2,9 miliardy korun. Z toho největší díl, 1,1 miliardy korun, připadne státu v rámci daně z příjmu právnických osob. Obec, na jejímž území závod vyroste, by získala oproti tomu 15 milionů díky dani z nemovitosti. Částka to není malá, ale ve srovnání s 2,2 miliardy, která připadne státnímu rozpočtu v daních a pojistném, je to zlomek.

Obce si tedy zkouší vymoci jiné výhody. Jednají s developery o vybudování nových silnic, kruhových objezdů, oprav čistíren odpadních vod a podobně. Na úrovni obecních rad a zastupitelstev jde o jednání bez pravidel a s možným korupčním potenciálem. Přesvědčili se o tom třeba v Hradci Králové, kde bylo třeba rozšířit silnici, aby se mohla legalizovat stavba načerno postavených hal. Když firmy nabídly magistrátu finanční dar ve výši 7 milionů, potažmo 15 milionů korun na jakýkoliv veřejně prospěšný účel zvolený městem, začala se o ně zajímat policie. Krajské státní zastupitelství později stíhání zastavilo.

Developeři proto začali apelovat na nové rozdělení daní. Iniciativy se ujal lídr českého i evropského trhu, společnost Panattoni Europe, která od roku 2005 dokončila dohromady přes 6,7 milionu metrů čtverečných průmyslových prostor v Polsku, České republice a Německu. „Naše společnost potřebuje, aby obce měly větší podíl na daňových příjmech generovaných ve vlastním katastru, a dokázaly si tak samy poradit s negativními dopady průmyslu a ještě k tomu využily část těchto prostředků k dalšímu rozvoji,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Developery k tlaku vedou i čísla, která jejich oboru přejí, a proto nechtějí marnit příležitost. Poptávka po areálech meziročně vzrostla o 6,7 procenta, nájmy o 4,2 procenta a nabídka jen o 5,1 procenta.

Podle Jakuba Holce z realitně poradenské společnosti 108 Agency je současný systém přerozdělování daní demotivující. „Starostům se vlastně nemůžeme divit. Proč by měli podporovat výstavbu nových průmyslových zón, když většina odvodů v obci nezůstane a obyvatelé jsou většinou proti?“

Ve sněmovně se aktuálně chystá novela zákona o rozpočtovém určení daní, s plány developerů ale zatím nepočítá. Soustředí se na zvýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.