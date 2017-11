Zimbabwský prezident Mugabe slíbil, že odstoupí. Lhůtu ale nedodržel

Návrh prezidentovy rezignace už je podle CNN sepsán. O tom, že Mugabe s rezignací souhlasí, informovala v neděli večer s odkazem na dva vysoce postavené vládní zdroje také agentura Reuters.

Šéf vlivných válečných veteránů Chris Mutsvangwa dnes uvedl, že se obrátí na soud, aby postup armády proti prezidentovi legalizoval. Armáda převzala nenásilně moc minulý týden v noci na středu a Mugabeho drží od té doby v domácím vězení.

Prezident v nedělním televizním projevu k národu navzdory očekávání nerezignoval. Během projevu za ním seděl šéf ozbrojených sil Constantino Chiwenga a mnoho vedoucích armádních činitelů.

Šéf veteránů Mutsvangwa má za to, že Mugabe „podle všeho na poslední chvíli změnil (s generály) domluvený obsah projevu“, uvedl novinář Brezh Malaba. Na sociálních médiích dnes vzbudilo rozruch video, na němž si vojáci za prezidentem předávají těsně před jeho projevem složku papírů, kterou nakonec odkládají pod židli.

Mugabeho domovská vládní strana Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) si údajně nepřála, aby prezident odstoupil před vojáky, což by vyvolávalo dojem převratu, tvrdí zdroje agentury Reuters. „Vypadalo by velmi špatně, kdyby rezignoval před generály. Vyvolalo by to ohromný chaos,“ uvedl vysoce postavený zdroj ze ZANU-PF.

ZANU-PF prezidentovi zároveň stanovila lhůtu rezignace do dnešního poledne (11:00 SEČ), jinak zahájí proces jeho odvolání z funkce. Vedení strany po nedodržení polední lhůty oznámilo, že ještě sejde dnes.

Případné odvolání prezidenta nejprve posoudí zvláštní výbor obou komor parlamentu na základě jejich společné rezoluce přijaté v obou komorách prostou většinou hlasů. Pokud se výbor vysloví pro odvolání prezidenta kvůli jeho vážnému pochybení, porušení ústavy, neschopnosti ústavu prosazovat či hájit či na základě jeho nezpůsobilosti, náleží konečné slovo opět celému parlamentu. Hlava státu je v takovém případě odvolána společnou rezolucí, která v obou komorách musí získat nejméně dvoutřetinovou podporu.

Většina poslanců vládní strany i opozice je odvolání Mugabeho nakloněna, uvádí AFP. Proces se ovšem může táhnout dlouho. Podle AFP by se posléze hlavou státu stal nynější viceprezident Phelekezela Mphoko. Právnička Priccillar Vengesaiová ovšem podle BBC připomněla, že stejný proces platí i pro odvolání viceprezidenta. V případě Emmersona Mnangagwy - jehož odvolání krizi spustilo - k ničemu takovému nedošlo, a je tedy otázka, zda technicky není stále prvním ze dvou viceprezidentů.

Váleční veteráni dnes ráno vyzvali Zimbabwany, aby vyšli do ulic. „Nikdo neodejde domů, dokud neodejde Mugabe,“ uvedl Mutsvangwa. „Mugabe byl u moci 37 let a už by ji neměl držet ani 37 sekund,“ řekl také.

Studenti zimbabwské univerzity protestují proti způsobu, jakým Grace Mugabeová získala doktorský titul ze sociologie. V roce 2014 jej obdržela za pouhé dva měsíce. Studenti chtějí bojkotovat i zkoušky, pokud prezident neodstoupí.

Šéf opozice Morgan Tsvangirai po uplynutí lhůty pro prezidentovu abdikaci vyzval k setkání všech stran a společnému dalšímu postupu. Uvedl také, že na volby, jež se v zemi budou konat příští rok, by mělo dohlížet mezinárodní společenství.

Zambie vyslala bývalého prezidenta Kennetha Kaundu, aby Mugabeho přesvědčil o rezignaci, informovala agentura Reuters. Kaunda již dorazil do Harare.

Mugabe je nejstarší hlavou státu na světě - U moci je Mugabe od roku 1980, kdy země získala nezávislost na někdejší koloniální mocnosti Británii. Od té doby se zimbabwské hospodářství propadá do stále většího chaosu. Problémem je vysoká nezaměstnanost, hyperinflace a nedostatek potravin i hotovosti. - Nejprve byl premiérem, funkci prezidenta zastává od prosince 1987. Od té doby vyhrál patery prezidentské volby (v letech 1990, 1996, 2002, 2008 a 2013). Ve svých třiadevadesáti letech je Mugabe nejstarší hlavou státu na světě, například britská královna Alžběta II. je o dva roky mladší. - Západ jej už roky obviňuje z porušování lidských práv, opozice mu zase vyčítala, že zruinoval ekonomiku země dříve přezdívané obilnice Afriky. Někteří příznivci ale v Mugabem stále viděli hrdinu boje za nezávislost, který bojuje za práva obyčejných lidí. V posledních letech už ale obyvatelé proti němu opakovaně demonstrovali. - Kritiku Západu i mnohých afrických států autokratický Mugabe vytrvale ignoroval, za příčinu všeho zla v zemi označoval bývalou mocnost Británii. Opozice, bělošští farmáři, odboráři, obchodníci i novináři byli podle něj „prodejní zrádci“. - Právě konfiskace tisíců farem patřících bělošským Zimbabwanům na přelomu tisíciletí přivedla zemi do velké bídy. Vyvlastněné majetky prezident předával svým stoupencům, většinou veteránům z války za nezávislost, kteří o zemědělství neměli ani ponětí. - Mugabe se narodil 21. února 1924, dálkově studoval filozofii a ekonomii v Jihoafrické republice a práva v Británii. Později působil jako učitel v tehdejší Jižní Rhodesii (nyní Zimbabwe) či v Ghaně. V roce 1960 vstoupil do politiky, kdy se podílel na založení Afrického lidového svazu Zimbabwe (ZAPU), později stál také u vzniku Afrického národního svazu Zimbabwe - Vlastenecké fronty (ZANU-PF). - V 60. letech byl Mugabe za svoji politickou činnost vězněn, do roku 1980 pobýval v emigraci v Mosambiku. V letech 1980 až 1987 a 1989 až 1990 byl ministrem obrany. - V prosinci 1979 se zúčastnil ústavní konference v Londýně, která rozhodla o budoucnosti země. Předsedou vládnoucí ZANU-PF byl od roku 1980, vedení strany jej ale po vyhrocení situace 18. listopadu 2017 odvolalo. - Ještě koncem loňského roku jej strana oficiálně potvrdila jako kandidáta na funkci hlavy státu ve volbách v roce 2018. Tuto neděli Mugabe, kterého armáda po nekrvavém puči drží od 15. listopadu spolu s jeho ženou v domácím vězení, v televizním projevu k národu přiznal, že země má problémy. Řekl ale, že v úřadu prezidenta přesto hodlá zůstat do prosincového sjezdu své vládní strany ZANU-PF. Dnes agentury a další zdroje uvedly, že Mugabe přistoupil během vyjednávání s armádou na to, že rezignuje na funkci prezidenta. Výměnou prý společně s manželkou Grace získají úplnou imunitu. - Po získání nezávislosti země v roce 1980, kdy Mugabe hlásal marxismus, byl považován za architekta mezinárodně vychvalované politiky smíření mezi černými a bílými obyvateli země. Premiérem byl od dubna 1980 do prosince 1987, od té doby je prezidentem. - Od února 2000, kdy prohrál referendum o posílení pravomocí prezidenta, podporoval zábory bělošských farem v zemi. - Sankce Západu proti Zimbabwe jsou v platnosti od roku 2002 kvůli porušování lidských práv a zásad demokracie. Zmrazení účtů a zákaz cest do USA a zemí EU se týká Mugabeho a jeho blízkých, stejně jako představitelů významných místních firem. - Vystupoval ostře proti homosexuálům - přirovnal je k „nestvůrám horším než psi a prasata“ a řekl, že si nezaslouží žádná práva. - Mugabe v roce 1996 prohlásil, že většina bělochů v zemi (asi 100 tisíc lidí) by patřila zastřelit a jako „zdechliny předhodit supům a psům“. - Pochází z kmene Zezuru a vychovali ho jezuité. - Od srpna 1996 je podruhé ženatý, za manželku má Grace Marufuovou (52), svou bývalou sekretářku. Mají spolu tři děti. První dáma, známá svou vznětlivostí a láskou k nakupování, měla v Zimbabwe značný vliv. Spekulovalo se, zda nebude chtít svého muže ve funkci nahradit. Mugabeho první manželka Sarah „Sally“ Hayfronová (pocházela z Ghany, vzali se v roce 1961) zemřela v roce 1992.



