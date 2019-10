Zeman letos vyznamená Klause. Prezidentem by volil Babiše

Zeman informaci pro vyznamenání pro Klause zmínil v odpovědi na dotaz posluchačky, zda se nechystá napravit situaci, že první český prezident Václav Havel je nositelem Řádu T. G. Masaryka a Řádu Bílého lva první třídy, ale Klaus nebyl oceněn. „Posluchačka je přímo věštkyně. Neměl bych to uvádět, ale stane se tak 28. října,“ řekl Zeman v neděli na Frekvenci 1.

Osmasedmdesátiletý Klaus se po listopadu 1989 po více než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Stál u zrodu Občanské demokratické strany (ODS) a 11 let byl jejím předsedou. Byl ministrem financí, více než pět let předsedou vlády, čtyři roky předsedou Sněmovny a deset let prezidentem republiky.

Zeman dále uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl v příštích volbách kandidovat na prezidenta republik, volil by jeho. „Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ řekl Zeman na dotaz, zda by podpořil současného premiéra. Zeman s Babišem dobře vychází především od posledních sněmovních voleb, opozice jejich vztah často označuje za mocenský pakt. Babiš možnou kandidaturu na Hrad odmítl letos například v rozhovoru pro Blesk.

Ve čtvrtek Zeman označil za dobré potenciální kandidáty do voleb odborového předáka Josefa Středulu a šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého.

Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat. V minulé přímé volbě Zeman porazil ve druhém kole někdejšího předsedu Akademie věd a současného senátora Jiřího Drahoše.

Přečtěte si esej: S prezidentem napřímo

Václav Klaus a Miloš Zeman ( Autor: Robert Klejch / CNC / Profimedia )

