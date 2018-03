Východisko z politické krize: Fico nabídl demisi

Fico svou demisi podmínil tím, že prezident Andrej Kiska, který v souladu s ústavou jmenuje nového premiéra, bude respektovat stávající koaliční většinu. Nového premiéra by podle Fica měla navrhnout jeho strana Směr-sociální demokracie, která volby v roce 2016 vyhrála. Fico uvedl, že pokud hlava státu bude se zmiňovanými podmínkami souhlasit, je připraven podat demisi již ve čtvrtek a představit kandidáta na nového premiéra.

Tlak neustál ani ministr vnitra: Kaliňák ve funkci končí

„Považuji za důležité, aby současná vládní koalice nadále naplňovala mandát od voličů. Je naší povinností naplňovat vůli lidí i nadále a nepředávat stát bez jakéhokoliv důvodu opozičním amatérům a křiklounům,“ řekl Fico.

Zásadní rekonstrukci vlády nebo vypsání předčasných voleb před více než týdnem navrhoval prezident Kiska. Premiér Fico za to hlavu státu obvinil například z mocenských her.

Důvěra ve Fica a jeho vládu klesla po Kuciakově vraždě. Nynějšímu předsedovi vlády nedůvěřuje 62,2 procenta voličů. Podle nich by měl odstoupit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Focus, který si nechal udělat slovenský list Denník N.

S odpovědí, že Ficovi nadále důvěřují a měl by premiérem zůstat, se ztotožnilo 11,8 procenta dotázaných. Dalších 18,8 procenta lidí si myslí, že by měl v čele vlády zůstat přesto, že mu důvěřují o něco méně.

„Je vidět, že to, co se děje v posledních dvou týdnech, má zásadní dopady na důvěryhodnost Roberta Fica,“ domnívá se šéf Focusu Martin Slosiarik. „Míra nedůvěry v Roberta Fica byla vysoká už předtím. To se v tomto průzkumu potvrdilo. Když ale k téměř dvěma třetinám těch, kteří mu nedůvěřují, připočteme i ty, kteří mu důvěřují méně než v minulosti, jde už o 80 procent lidí, kteří mu nedůvěřují nebo ztrácejí důvěru v jeho osobu,“ shrnul Slosiarik.

Třetí Ficova vláda se ujala moci po volbách v březnu 2016 5. března 2016 - V parlamentních volbách vyhrála vládní strana Směr - Sociální demokracie (SD) před Svobodou a solidaritou (SaS), Obyčejnými lidmi a nezávislými osobnostmi (OLaNO), Slovenskou národní stranou (SNS) a Lidovou stranou Naše Slovensko (LSNS). Do parlamentu se dostaly i strany SME Rodina, Most-Híd a Síť. 23. března 2016 - Prezident Kiska jmenoval novou koaliční vládu Směru-SD, SNS a stran Most-Híd a Síť pod vedením Fica, který se stal potřetí premiérem. Posty si udrželi šéf diplomacie Miroslav Lajčák, jakož i ministři financí Peter Kažimír, vnitra Robert Kaliňák, sociálních věcí Ján Richter a kultury Marek Maďarič. Ministrem obrany se stal Peter Gajdoš ze SNS. Parlament vyslovil vládě důvěru 26. dubna. Srpen 2016 - Vládní koalice se zúžila na tři strany, vypadla nejmenší strana Síť, kterou opustila většina poslanců. Kabinet si i tak udržel většinu. 30. března 2017 - Parlament schválil novelu ústavy, která otevřela cestu ke zrušení sporných amnestií, jež bránily potrestání pachatelů únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováče v roce 1995 do ciziny. 16. května 2017 - Parlament schválil ústavní novelu, která má do budoucna zamezit spekulativním výkupům půdy na Slovensku. 25. května 2017 - Slovenská prokuratura podala k soudu návrh na rozpuštění krajně pravicové parlamentní strany LSNS, která se stala největším překvapením parlamentních voleb, ve kterých získala osm procent hlasů, což jí vyneslo 14 křesel. 1. srpna 2017 - Ministr školství Peter Plavčan ze SNS se stal terčem kritiky kvůli rozdělování evropských dotací na vědu a výzkum. Kauza s rozdělováním peněz na výzkum a vývoj propukla poté, co vyšlo najevo, že se svými projekty neuspěly například univerzity či Slovenská akademie věd. Naopak, dotace by měly dostat i firmy, které se výzkumu dosud nevěnovaly. 7. srpna 2017 - SNS vypověděla koaliční smlouvu. Předseda strany a také sněmovny Andrej Danko požádal o změnu pravidel pro fungování koalice. 14. srpna 2017 - Plavčan oznámil, že ministerstvo školství zruší jeden z kontroverzních programů rozdělování dotací z EU na podporu výzkumu a vývoje. Stávající program podpory dlouhodobého strategického výzkumu a vývoje měl být podle ministra zrušen a opětovně vypsán, a vítězné projekty měly být zveřejněny. 15. srpna 2017 - Předsedové tří vládních stran v prohlášení uvedli, že se během konzultací dohodli kromě jiného na postupu při přípravě dodatku ke koaliční smlouvě a že není nutné plánované zasedání koaliční rady. 17. srpna 2017 - Plavčan oznámil demisi. 11. září 2017 - Předsedové tří vládních stran podepsali dodatek ke koaliční smlouvě. 13. září 2017 - Novou ministryní školství se stala dosavadní členka předsednictva Slovenské akademie věd (SAV) Martina Lubyová. Do vlády ji nominovala SNS. 5. listopadu 2017 - Jasnou porážkou vůdce slovenské ultrapravice Mariana Kotleby a překvapivým neúspěchem kandidátů podporovaných vládní sociální demokracií (Směr-SD) premiéra Roberta Fica skončily krajské volby. 25. února 2017 - V obci Veľká Mača nedaleko Trnavy byl objeven zavražděný investigativní reportér Ján Kuciak, který pracoval pro portál Aktuality.sk. Spolu s ním byla zavražděna i jeho partnerka Martina Kušnírová. 4. března 2017 - Prezident Andrej Kiska navrhl „rozsáhlou a zásadní rekonstrukci“ nynější Ficovy vlády, nebo předčasné volby jako východisko z krize důvěry ve stát. 12. března 2017 - Ministr vnitra a Ficův dlouholetý blízký spolupracovník Kaliňák podal demisi. Jeho rezignaci po vraždě Kuciaka požadovala opozice i nejmenší vládní strana Most-Híd.

