Von der Leyenová představila své vize: boj s klimatickou změnou a posílení sociálního rozměru EU

„Evropa je jako dlouholeté manželství,“ prohlásila von der Leyenová v závěru svého vystoupení, „láska možná není tak velká jako v první dny. Ale je hlubší. Protože víme, že se na sebe můžeme spolehnout v dobrých i špatných časech. Protože víme, že se po hádkách zase usmíříme a nikdy nezapomínáme, proč jsme své spojenectví vytvořili“.

Už v prvních sto dnech svého působení v čele Evropské komise slíbila von der Leyenová nový evropský klimatický zákon, v němž by bylo zakotveno, že k roku 2050 bude Evropa uhlíkově neutrálním světadílem. Vyšší mají odpovídajícím způsobem být i závazky pro bližší časová období a změny by měl financovat nový a rozsáhlý investiční plán pro udržitelnou Evropu, na klima chce orientovat i část práce Evropské investiční banky (EIB).

„Ne všechny naše regiony startují ze stejného místa, ale cíl máme společný. Proto navrhnu fond pro spravedlivý přechod, který bude pro ty nejvíce postižené. To je evropská cesta - máme své ambice, nikdo nezůstane opuštěn a nabízíme perspektivu,“ podotkla von der Leyenová. Zdůraznila i potřebu společného úsilí celého světa v této oblasti, EU se podle ní obecně bude vždy zasazovat o multilaterální a společná řešení.

Evropa podle ní musí být spravedlivá v sociální oblasti, kde by její komise chtěla přispět k tomu, že všechny státy zavedou svou minimální mzdu. „Každý, kdo pracuje na plný úvazek, by měl mít právo na minimální mzdu, která mu zajistí slušný život. Vytvoříme k tomu potřebný rámec, samozřejmě při respektu k rozdílným pracovním trhům,“ uvedla a vyslovila se také pro větší podporu mladých.

Svou komisi chce mít z poloviny obsazenou ženami a nebude prý váhat požádat státy o nová jména, pokud nebude žen nominováno dost. Evropská unie by podle ní měla účinněji potírat sexuální násilí a násilí na ženách.

Spravedlnost ale podle ní znamená i odpovídající zdanění například velkých internetových firem, které v EU výrazně vydělávají s využitím její infrastruktury i kvalifikovaných pracovníků.

Nový šéf Evropské rady Michel: Výzvy před EU jsou zároveň příležitostmi

Mezi dalšími tématy, která von der Leyenová zmínila, nechyběla ani migrace. Podle ní je třeba Evropskou pobřežní a pohraniční stráž výrazně navýšit na 10 tisíc lidí ne až k roku 2027, ale daleko dříve, nejpozději do roku 2024. V otázkách zahraniční politiky by podle dosavadní německé ministryně obrany měly členské země EU přejít k hlasování kvalifikovanou většinou, aby byla EU akceschopnější. Základním kamenem evropské obrany podle političky zůstává Severoatlantická aliance. „Transatlantickými zůstaneme. A musíme se stát více evropskými,“ uvedla.

Von der Leyenová také oznámila, že předloží nový návrh na reformu unijních pravidel, která se týkají migrace i azylové politiky, ačkoliv si je prý dobře vědoma, jak dalece podobné debaty členské země rozdělují. Je podle ní třeba zachraňovat lidi na moři a zlepšovat situaci uprchlíků, třeba ve spolupráci s OSN, ale také rozbíjet sítě převáděčů a bojovat s organizovaným zločinem. „Potřebujeme empatii i rozhodnou akci,“ řekla. „Je třeba se podívat na to, jak můžeme překonat naše rozdílné pohledy,“ poznamenala s tím, že cílem je zachovat volný pohyb uvnitř unie.

Kandidátka se také opět vyslovila pro mechanismus, který by na celoevropské úrovni posuzoval stav právního státu ve všech zemích unie. „Tady nejsou možné kompromisy,“ prohlásila. Von der Leyenová také zopakovala, že je připravena podpořit další odklad britského odchodu z EU, pokud k němu bude mít Londýn „dobré důvody“.

Sliby, které dnes pronesla, do značné míry opakují její písemná prohlášení z uplynulých dnů. Do čela komise ji počátkem měsíce vybral summit EU. Zda ji dnes nadpoloviční většina europoslanců do funkce podpoří, se ukáže večer po tajné volbě.

