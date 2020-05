Vojáci si na obrněnce musí počkat déle. Poslední dorazí až na konci roku 2027

Čeští vojáci v Afghánistánu, ilustrační foto - Čeští vojáci v Afghánistánu, ilustrační foto. Zdroj: čtk

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Vojáci na cvičení cvičení Dukla Spirit 2017, ilustrační foto

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Strakoničtí vojáci s ručním raketovým protiletadlovým systémem RBS-70

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Strakoničtí vojáci s ručním raketovým protiletadlovým systémem RBS-70

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Strakoničtí vojáci se systémem S10M

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Raketový systém 2K12 KUB

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Ministr Martin Stopnický při návštěvě českých vojáků v Litvě.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Pozor na přilbu. Vojáci sice mají moderní pušky, ale hlavu jim chrání zastaralé přilby.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Velký favorit. Automobilka Jeep poslala na testování svůj speciál J8, který používá i izraelské armáda. Vojáci prý byli z jeho schopností nadšeni.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Voják s dalekohledem

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Nové pušky využijí čeští vojáci v zahraničních operacích.

Armáda ČR (výstroj a výzbroj) - Ilustrační foto (Zdroj: ČTK)

Ministerstvo obrany mění harmonogram pořízení nových pásových bojových vozidel pěchoty za 53 miliard korun. Konec nákupu nově posunulo o dva roky.

Až donedávna platilo, že dodávky nových bojových vozidel by měly probíhat od konce letošního roku do 31. prosince 2025. To se však změnilo. Kvůli pandemii a nedostatku peněz. „Potenciálním dodavatelům jsme poslali dopis, kde je informujeme o změně harmonogramu zakázky, která spočívá v rozložení dodávek do roku 2027,“ potvrzuje Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany, zjištění týdeníku Euro.

Zájemci o zakázku – BAE Systems Hägglunds (vozidlo CV90), GDELS (Ascod 2) a Rheinmetall (Lynx KF41) – se kromě toho musí připravit i na změnu financování nákupu. Tak, jak na nedávné tiskové konferenci upozornil ministr Lubomír Metnar a premiér Andrej Babiš. Rozvolnění platebního kalendáře – kvůli zhoršené ekonomické situaci – znamená, že poslední splátka z očekávaných 53 miliard korun by výrobci měla přijít až v roce 2028.

Zásadní ovšem pro tuto i další strategické zakázky bude, jak se v rozpočtu ministerstva obrany bude škrtat dál. Ministryně financí Alena Schillerová už ohlásila, že i pro příští rok počítá s hospodářským schodkem 300 miliard korun, do něhož by se mohly vtěsnat i požadavky armády. Jasno by ale mělo být až během několika týdnů, kdy se objeví první návrhy aktualizovaného rozpočtu na příští rok.

Samo ministerstvo obrany by dodavatele pásových bojových vozidel chtělo vybrat ještě letos, reálnější ovšem je, že k podpisu smlouvy dojde až v příštím roce. Poté začne testování vybraného stroje, který má nahradit extrémně zastaralá a zranitelná vozidla BVP-2.