Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto. Zeman komunisty vyzval ke střídmosti

„To, čemu říkáte Vítězný únor, byl prohraný únor. Protože vytvořil monopol moci,“ řekl Zeman třem stovkám delegátů sjezdu, který má zvolit nové vedení KSČM. Každý monopol vede podle prezidenta k degeneraci. Připomenul současně popravené za komunistického režimu včetně členů strany. Konkrétně jmenoval generála Heliodora Píku, národní socialistku Miladu Horákovou a komunistu Rudolfa Slánského. To nebyly deformace, to nebyly ani chyby, to byly zločiny, prohlásil Zeman.

Následně prezident vyzval KSČM k sebereflexi. Pokání je předstupněm pro očistu, pro normální život, uvedl s tím, že je stoupencem socialismu, ale socialismu demokratického. Přeje si, aby mohl o komunistech říct s čistým svědomím, že jsou demokratickou stranou.

Zeman se zúčastnil sjezdu KSČM poprvé od listopadu 1989. Před Obecním domem v Nymburku na něj čekalo před 200 protestujících. V úvodu řeči Zeman poznamenal, že je povinností prezidenta setkat se s každým parlamentním subjektem, který ho pozve, vyslechnout ho a říct názory vlastní. Připomenul, že přijal účast i na nedávných jednáních hnutí SPD a sociálních demokratů.

Protesty v „Jakešově Lhotě“ Skandování „Miloše do koše“, „Česko není Rusko“ nebo „Že vám není stydno“ a hlasité bubnování se dnes dopoledne ozývalo na prostranství před Obecním domem v Nymburku. Někteří lidé mávali českými nebo unijními vlajkami a drželi transparenty s hesly jako „Putinův poskok“ nebo „Chraňte Česko před ruským švábem“. Některé poutače byly namířeny i proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Podle odhadu policie i pořadatelů na akci zatím přijelo kolem 200 lidí. Po poledni se očekávají další. Protest se zatím obešel bez fyzických střetů, provázely ho ale slovní konfrontace mezi demonstranty a delegáty kouřícími na schodišti do Obecního domu. Někteří demonstranti na ně volali „Putinovy děvky“ nebo „Vrazi dětí“. „Jste pořád ta stejná bolševická partaj,“ zvolal jeden z protestujících. Komunisté oponovali například tím, že je dnes demokracie. Bouři nevole a pískot vyvolal i příjezd a odjezd Zemana do Obecního domu. „Objímej stromy, ne komunisty,“ hlásal jeden z transparentů, kteří lidé postavili k cestě. Zeman demonstrantům, z nichž někteří měli na sobě uniformy bývalé Veřejné bezpečnosti nebo pionýrské kroje, z auta pokynul. Pořadatelé před Obecní dům, kde se komunistický sjezd koná, postavili také traktor s valníkem, který slouží jako improvizované pódium. Před něj demonstranti postavili poutač hlásící, že komunisté jsou podle nich přes třešně a šeříky vrazi. „Komunisté v době, kdy byli u moci, vystupovali na valnících od traktoru. Tak jsme se rozhodli využít příležitosti, že máme známé, kteří pracují na poli, a půjčili jsme si od nich valník,“ řekla ČTK jedna z organizátorek protestní akce Petra Melingerová. Demonstrantům vadí hlavně to, že to bude poprvé po listopadové revoluci v roce 1989, kdy hlava státu promluví na sjezdu strany navazující na někdejší totalitní KSČ. Chtějí vyjádřit odpor proti údajnému srůstání vládnoucí moci s komunisty. „Přihlásilo se spousta lidí, očekáváme, že jich přijede tak 600,“ uvedla Melingerová, která pochází z Nymburku. „Nymburku se za komunistů říkalo Jakešova Lhota a my chceme říct, že nejsme Jakešova Lhota a že se vymezujeme proti tomu, jak komunisté v poslední době vyvracejí historická fakta,“ dodala.

V souvislosti s jednáními o vládě čeká, jak dopadnou obnovené rozhovory mezi hnutím ANO a ČSSD. Uvedl, že bude rád, když ANO a sociální demokraté pozvou ke stolu třetí stranu, jak chtějí komunisté. Apel, aby si KSČM nekladla přemrštěné podmínky, Zeman zdůvodnil tím, že tato strana bude mít „dost času, možná celé čtyři roky, je aplikovat v celém vládním týmu“.

Sjezd KSČM Zeman pozdravil oslovením vážené soudružky, vážení soudruzi a za smíchu a potlesku delegátů dodal, že se jedná o starý sociálnědemokratický pozdrav. Sociální demokraté se nyní označují jako „přátelé“, což Zeman v projevu k delegátům komunistické strany také použil. Zeman byl krátce členem KSČ, po takzvané sametové revoluci působil v ČSSD, kterou dovedl do vlády. Předsedu KSČM Vojtěcha Filipa prezident oslovil slovy: „Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto.“ Delegáty hned v úvodu upozornil, že jeho vystoupení nebude sbírkou zdvořilostních frází, ale podnětem k přemýšlení.

Rozdílné reakce

Komunisté přijali projev prezidenta rozdílně. Filip uvedl, že mu nevadila žádná pasáž, podle předsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika odpovídal prezidentovým názorům. Marta Semelová, jež patří k radikálnímu křídlu ve straně, pokládá Zemanovo vystoupení za jednostranné.

„To, že s některou částí jeho projevu nemusím souhlasit, neznamená, že neoceňuji to, že přijel na sjezd a poděkoval našim členům jako voličům, kteří se také zasloužili o to, že byl zvolen do funkce prezidenta,“ řekl Filip. Skutečnost, že má Zeman na určité historické etapy jiný názor než Filip, prý není překážkou pro jejich další komunikaci.

Kováčik pokládá za rozhodující, že Zeman na sjezd přijel a k delegátům promluvil. „Pro mě to znamená malý krok pro pana prezidenta, ale velký krok pro komunistickou stranu,“ řekl. Ohledně obsahu projevu Kováčik podotkl, že „je to starý Miloš Zeman, jak ho znám z řady jeho vystoupení a projevů“. Zeman ale podle něho možná přeslechl usnesení KSČM z roku 1990, v němž se strana omluvila a které sebereflexi podle něho obsahuje.

„Nebudu projev pana prezidenta nijak komentovat. Byl to podle mě jednostranně zaměřený projev,“ řekla bývalá poslankyně Semelová.

Naopak místopředsedovi KSČM Jiřímu Dolejšovi, jenž se řadí k liberálnímu křídlu, se Zemanovo vystoupení líbilo. „Zeman se projevil skutečně jako demokratický socialista,“ řekl Dolejš. Doufá, že KSČM má záležitost vyřešenou a nebude se vracet do dob, kdy panovaly pochyby o tom, že se distancuje od zneužívání moci v minulosti a že by se snad chtěla vracet k byrokratickým pořádkům. „Prohra byl monopol moci, byrokracie a nerespektování názorů lidí,“ dodal.

Někdejší poslankyně KSČM Soňa Marková uvedla, že Zeman vystoupil v očekávaném duchu, projev hodnotila jako povedený. „Musím se hluboce sklonit před jeho schopností být nad věcí a s určitou dávku humoru říkat záležitosti, které přesně charakterizují určitý vývoj ve společnosti,“ uvedla Marková. Nesouhlasí ale se Zemanovým hodnocením nedávné minulosti.

