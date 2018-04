Dlouhý bude poradcem Zemana. Chce prosazovat zájmy podnikatelů

Hospodářská komora je s 15 tisíc členů největším zástupcem podnikatelů v Česku. Je nezávislá na vládě a financují ji sami podnikatelé. Dlouhý ji vede od roku 2014.

„Jsem připraven využít tuto platformu k prosazování zájmů českých podnikatelů, k podpoře ekonomické diplomacie pana prezidenta i ke kultivaci našeho podnikatelského prostředí. Nabídku vnímám především jako expertní práci ekonoma. V žádném případě nejde o podporu politických postojů pana prezidenta ani z mé strany, ani ze strany komory,“ uvedl Dlouhý.

Jako člen vlády byl v 90. letech jednou z nejznámějších tváří polistopadové ekonomické transformace. Počátkem roku 2013 se neúspěšně ucházel o nominaci v prvních přímých volbách prezidenta samostatné České republiky. Ministerstvo vnitra ale jeho kandidaturu odmítlo zaregistrovat kvůli nedostatečnému počtu podpisů na petičních arších. Svým příznivcům pak Dlouhý doporučil volit kandidáta TOP 09 Karla Schwarzenberga.

Lidové noviny dnes napsaly, že zájem Hradu o Dlouhého není překvapující. Na přelomu let 2014 a 2015 se podle deníku v úzkém okolí prezidenta Zemana o Dlouhém hovořilo jako o potenciálním náhradníkovi, který by mohl naskočit do volebního závodu v případě, že by Zeman z jakéhokoli důvodu neobhajoval mandát. Vztah Zemana s Dlouhým je příznivý a konstruktivní, dodal list.

