Jak zajistit bezpečnost na adventních trzích po loňském útoku 19. prosince v Berlíně, po kterém zemřela i jedna Češka? V Německu se řeší účinnost některých opatření.

Nejčastěji se používají betonové zátarasy, které mají zabránit útoku nákladním vozidlem. „Pokud dvacetitunový nákladní automobil narazí do zátarasu vážícího 500 kilogramů, stane se z betonu další zbraň,“ varoval Olaf Jastrob, odborník na bezpečnost veřejných akcí.

Větší význam má úplný zákaz vjezdu vozidel do oblasti pořádání trhu. Že betonové bariéry, které nejsou ukotveny do země, útočníka s nákladním vozem nezastaví, ukázal test společnosti Dekra. Desetitunový náklaďák v rychlosti 50 kilometrů za hodinu narazil do betonových bloků, které vážily 2,4 tuny. Jednalo se o nejtěžší dostupné betonové zátarasy.

Vozidlo je odsunulo stranou a pokračovalo v jízdě. Přitom testovaný náklaďák byl menší než ten, který zabíjel v Berlíně. Ten byl navíc naložen 25 tunami ocelových součástek.

DEKRA testovala průjezd kamionu betonovými zátarasy

Dalším opatřením je sledování prostoru videokamerami. Ty ale mají větší význam až po útoku, kdy mohou pomoci identifikovat pachatele. „Monitoring pomáhá až při vyšetřování spáchaných trestných činů,“ potvrdil Jannis Jost, který se specializuje na výzkum terorismu na univerzitě v Kielu.

Vyhodnocování rizik v reálném čase pak vyžaduje hodně personálu i moderních technologií, což je stejně na místech, kde jsou tisíce lidí, téměř nemožné. Praktičtější jsou kontroly tašek i lidí na vstupních místech trhů a také dostatečná přítomnost policistů s těžkými zbraněmi.

Na všech předvánočních trzích v Německu bude přítomno více policistů se samopaly než před rokem, ale také těch v civilu, informovala agentura DPA. V některých městech (Frankfurt nad Mohanem, Drážďany, Kiel) budou na trzích zřízeny i policejní stanice. V Mnichově, Norimberku, Augsburgu a Trieru budou probíhat namátkové kontroly tašek a batohů.

Pražská radnice v září instalovala betonové zátarasy u Staroměstského náměstí:

V Bochumi betonové zátarasy zabalí do fólie jako vánoční dárky, v Augsburgu mají jako zátarasy sloužit dodávky obchodníků.

Němci se nechtějí možností opakování útoků nechat zastrašit. V průzkumu YouGov tři čtvrtiny dospělých Němců uvedly, že se na adventní trh spojený s popíjením svařeného vína chystají.

Také v Berlíně se kromě jednoho ze stánkařů trhu zúčastní všichni obchodníci. Trh bude uzavřen jen 19. prosince jako vzpomínka na památku obětí.

Jost upozornil, že německé adventní trhy, jež jsou rovněž vyhlášeným turistickým lákadlem, stále mohou teroristy přitahovat tím, že jsou symbolem křesťanství ale také západního konzumu.

„Pachatelé, se kterými máme v Německu co do činění, neprojíždějí zemí a nevybírají si nejatraktivnější cíl,“ varoval odborník na terorismus i islamismus, že teroristé mohou potenciálně útočit kdekoliv. Dobře vyškolení policisté jsou podle něj nezastupitelní, a nemohou nahradit sebedokonalejší bariéry.

