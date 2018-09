V Německu posiluje AfD. Se 17 procenty už je druhá nejsilnější, ukazuje průzkum

Druhou nejsilnější stranou na německé politické scéně by se stala protestní Alternativa pro Německo (AfD), kdyby se nyní uskutečnily parlamentní volby. Podle průzkumu pro deník Bild by si přišla na 17 procent hlasů, a o jeden procentní bod by tak překonala vládní sociální demokraty (SPD), jejichž popularita u voličů dále klesá.