V Česku vládne mediokracie, tvrdí Filip. Novináři by podle něj měli být voleni

Novináři by měli být podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa voleni a měli by stejně jako poslanci nebo starostové podávat majetková přiznání. Přes léto Filip hodlá připravit zákon, který by takové změny v Česku zavedl. S odvoláním na Filipa to napsal web iHned.cz. Zástupci dalších sněmovních stran podobné úvahy většinou odmítli.