KSČM odmítá řešit Ondráčkovu cestu do Doněcka. Filip poukázal na "sexuální výlet" Pirátů

„Sněmovna není oprávněna zakazovat někomu soukromé cesty,“ řekl Filip. Okolnosti Ondráčkova přijetí v Doněcku ale nekomentoval. Pokud by Sněmovna projednávání cesty umožnila, bylo by podle Filipa na místě se ptát, co dělali například poslanci Pirátů na Tchaj-wanu, „co to bylo za sexuální výlet“. Sněmovna má kontrolovat vládu, ne jednotlivé poslance, dodal šéf komunistů, kteří existenci současné vlády ANO a ČSSD umožnily.

Ondráčka podle záběrů zveřejněných na twitteru přijali oficiálně představitelé mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky, zahráli mu českou hymnu. Ondráček ve již dříve ČTK řekl, že jeho cesta byla soukromá a že Česko oficiálně nezastupoval. Na facebooku se ohradil proti slovům ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), že dělá Česku ostudu.

Sněmovní zahraniční výbor se před dvěma týdny usnesl, že nešlo o oficiální cestu sněmovní delegace a zdůraznil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Stejné usnesení doporučil přijmout i Sněmovně. Jiný názor prezentoval místopředseda SPD Petr Fiala, podle něj je dostačující distanc výboru.

Ondráčka naopak kritizovali jiní opoziční politici. Česko samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny. Prezident Miloš Zeman řekl, že pokud byla cesta komunistického poslance soukromá, nikomu do ní nic není.

