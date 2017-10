USA chtějí novou Sýrii bez Asada, vzkazuje Tillerson

„Spojené státy si přejí novou a sjednocenou Sýrii, v jejíž vládě nebude Bašár Asad hrát žádnou roli,“ řekl Tillerson. „Vláda Asadovy rodiny se chýlí ke konci a jedinou otázkou je, jak ji ukončit… Nevěříme, že Asadův režim a vláda jeho rodiny mají budoucnost,“ dodal s tím, že k odchodu syrského prezidenta by se mělo dospět diplomaticky.

Priority znesvářených stran v Sýrii se ale různí. Zatímco opozice chce dohodu o předání moci a požaduje Asadův odchod, syrská vláda a její spojenci trvají na tom, že o vedení země mají rozhodnout Syřané ve volbách.

Írán, který je v konfliktu stejně jako Rusko spojencem syrské vlády, zásadní podíl na dobytí značné části území z rukou Islámského státu (IS) nemá, pokračoval Tillerson. „Írán úspěšný nebyl, ruská vláda byla úspěšnější… Nemyslím si, že by se Írán zasloužil o porážku IS,“ řekl Tillerson s tím, že zásadní úlohu v boji proti IS sehrály také Spojené státy.

Zmocněnec OSN de Mistura, který ženevská jednání o situaci v Sýrii vede od loňského roku, Radě bezpečnosti OSN oznámil, že osmé kolo rozhovorů se bude v Ženevě konat 28. listopadu.

Poslední rozhovory se konaly v Ženevě v červenci a zásadní průlom nepřinesly. Válka v Sýrii trvá už více než šest let a vyžádala si podle AP přes 400 tisíc obětí. Z domovů vyhnala přes 12 milionů lidí, z toho na pět milionů uteklo do zahraničí.

Území kontrolované IS v Sýrii a v Iráku se nicméně výrazně zmenšilo vlivem ofenzivy, kterou proti této teroristické organizaci odděleně vedou arabsko-kurdské milice podporované mezinárodní leteckou koalicí pod vedením USA a syrská armáda, kterou podporuje Rusko a šíitské milice. V červenci dobyla irácká armáda hlavní baštu IS v Iráku Mosul a minulý týden se arabsko-kurdským milicím podařilo ze spárů IS dostat jejich „hlavní město“ v Sýrii Rakku.

