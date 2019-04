Ukrajinské volby: herec Zelenskyj vede s velkým náskokem před Porošenkem

Expremiérka Julija Tymošenková získala 13,12 procenta hlasů, a tedy nejspíše ani napotřetí neuspěla s prezidentskou kandidaturou. Komentátoři ale upozorňují, že Tymošenková a její strana Vlast by o sobě mohly dát výrazněji vědět v podzimních parlamentních volbách.

Silná podpora jednačtyřicetiletému Zelenskému podle agentury AP odráží touhu veřejnosti po novém vůdci, který by nebyl spjat se zkorumpovanými elitami a mohl nabídnout nový přístup k pětiletému konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. Zelenskyj po vzoru postavy, kterou hraje v populárním sitkomu Sluha národa, učinil z boje proti korupci hlavní téma své kandidatury. Navrhuje trestat lidi usvědčené z korupce doživotním zákazem zastávat veřejné funkce. Vybízí také k přímým jednáním s Ruskem.

Třiapadesátiletý Porošenko, který před zvolením prezidentem získal velké jmění podnikáním v cukrovinkách, se musí vyrovnat s poklesem podpory svého vládnutí vinou zhoršující se ekonomické situace a prudkého poklesu životní úrovně. V kampani stávající prezident sázel na sliby porážky povstalců v Donbasu a opětovného získání Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě a jeho útěku ze země. Západ v odvetě za anexi a konflikt v Donbasu uvalil na Rusko sankce.

Web Politico poznamenal, že to není aprílový vtip, že komik vyhrál první kolo prezidentských voleb na Ukrajině. V druhém kole budou mít Ukrajinci na výběr mezi zachováním dosavadního stavu a neznámým, a to právě frustrace z nynější situace otevřela Zelenskému dveře k úspěchu.

„Zelenského politické postoje zůstávají převážně neznámé, přes vágní sliby pokročit ve velice potřebných reformách,“ uvedlo Politico. Porošenkovi přívrženci se také podle něj obávají, že by Zelenského mohla podpořit Tymošenková za příslib, že ji po říjnových parlamentních volbách jmenuje premiérkou. Spekuluje se, že Zelenskyj, jehož mateřskou řečí je ruština, by mohl být ochoten k ústupkům k Moskvě, ale většina pozorovatelů pochybuje, že by se změnila orientace Ukrajiny na Západ.

Druhé kolo voleb se má konat 21. dubna.

