Ukrajina volí prezidenta, favoritem druhého kola je bavič Zelenskyj

Zelenskyj si již v televizním seriálu zahrál učitele, kterého kritika všudypřítomné korupce vynesla do křesla hlavy státu, a i v kampani vsadil na kritiku poměrů. Porošenko, který si nadělal jmění v cukrovinkách jako „čokoládový král“, se při obhajobě mandátu musel potýkat s únavou veřejnosti z věčného utahování opasků i nekončícího konfliktu s proruskými separatisty na východě země s 13 tisíci mrtvými. V závěru kampaně zdůrazňoval nezkušenost svého oponenta v podmínkách, kdy země čelí hrozbě Ruska.

Favoritovi přívrženci převažovali i mezi voliči, kteří hned krátce po zahájení voleb přišli do jedné volební místnosti v centru Kyjeva.

„Máme velkou šanci na změnu, která musí přijít,“ řekl šedesátník Ihor. V prvém kole před třemi týdny hlasoval pro bývalou premiérku Juliji Tymošenkovou a dnes přišel, aby podpořil odpůrce stávajícího prezidenta. Sám prý má po 45 letech v práci slušný důchod, ale jeho žena je na tom stejně jako mnoho dalších ukrajinských penzistek: její důchod činí přibližně 1500 hřiven (asi 1270 korun) a zhruba stejnou částku si přivydělává.

„Potřebujeme prezidenta, který nebude krást,“ říká jednadvacetiletý Dmytro v narážce na aféru okolo rozkrádání při zbrojních zakázkách, do které jsou údajně zapleteni spolupracovníci současné hlavy státu. Dmytro se loučí pozdravem „na shledanou“ - chystá se na studia v Česku, a tak se učí česky.

„Všichni jsme pro Zelenského. Je to člověk z nové generace, je to šance na změny k lepšímu,“ zní z hloučku, který hlasoval společně: dvou žen doprovázejících k volební urně zrakově postiženého muže.

„Jasně, že bude změna, ale k horšímu,“ znechuceně poznamenává padesátník, který nechce nic víc říct.

„Mám ráda Ukrajinu a nejsem dobrodruh,“ vysvětluje šedesátnice Julija, proč hlasovala pro dosavadního šéfa státu. Porošenko se podle ní sice dopustil chyb, ale věří, že se poučí. „Rok jsem nebyla na Ukrajině a vidím tu změny k lepšímu, hlavně v lidech. Je skvělé, že si můžeme svobodně zvolit svého prezidenta,“ dodává.

Účast v dopoledních hodinách je podle tajemnice místní volební komise mírně vyšší než při prvním kole v poslední březnový den, kdy k urnám přišly skoro dvě třetiny oprávněných voličů. Předseda komise říká, že zatím se vše odehrává hladce, a doufá, že do půlnoci by mohly být všechny hlasy sečteny.

Jasno o výsledku hlasování by ale mělo být již krátce po uzavření volebních místností v 19:00 SELČ. Podle agentury Interfax-Ukrajina se chystají hned tři povolební odhady výsledků - kromě sdružení Národní exit poll 2019, sdružujícího hlavní sociologická střediska, mají odhady dalších agentur zveřejnit televize 1+1 a 112.

Do deseti dnů od voleb by ústřední volební komise měla zveřejnit oficiální výsledky a poté by se do 30 dnů měl nový prezident ujmout funkce. Inaugurace se má konat nejpozději 3. června.