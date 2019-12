Uhelná komise či modernizační fond. Ministerstvo životního prostředí se zaměří na snižování emisí

Resort chce do října předložit návrh zákona o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí a převést tak do českého práva evropskou směrnici. Ministr Richard Brabec (ANO) dříve uvedl, že zhruba nejpozději od května 2021 by se měly přestat používat některé druhy jednorázových plastových výrobků, například příbory či brčka.

Koncem příštího roku lze podle Brabce očekávat první zásadní výstupy uhelné komise, která má řešit útlum těžby uhlí, ale také celkový energetický mix Česka včetně obnovitelných zdrojů či jaderné energetiky. Devatenáctičlenné komisi, která se schází rámcově každý měsíc, předsedají Brabec a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V lednu by měly být hotové scénáře pro konec uhlí v Česku v jednotlivých letech od roku 2030 dále.

Z modernizačního fondu půjdou peníze mimo jiné na snižování emisí a podporu obnovitelných zdrojů energie. Zavádí jej novela o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, kterou nedávno podepsal prezident Miloš Zeman. Do fondu by mělo v příštích deseti letech z prodeje povolenek plynout zhruba 100 miliard korun.

Podstatné pro ministerstvo je také projednání a schválení odpadové legislativy a novely vodního zákona řešící problematiku sucha. Čtyři nové odpadové zákony regulují mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Novela vodního zákona, na které MŽP spolupracovalo s resortem zemědělství, počítá se zřízením komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Pokračovat bude kampaň Sázíme budoucnost, jejímž cílem je do pěti let vysázet deset milionů stromů mimo les. Připravovat bude resort pokračování takzvaných kotlíkových dotací na nové ekologické kotle. Z dosavadních tří výzev by mělo být vyměněno zhruba 90.000 kotlů na tuhá paliva. Z nedávno zveřejněného Národního investičního plánu vyplývá, že ministerstvo chce v budoucnu vynaložit sedm miliard na výměnu dalších nejméně 63 tisíc kotlů. MŽP bude také připravovat dotační Operační program životní prostředí pro roky 2021 až 2027.

