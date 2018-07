Trumpův apel NATO posílí, myslí si Stoltenberg. Souhlasí s vyššími investicemi

Na otázku stran Trumpova výroku, že USA půjdou vlastní cestou, pokud přinejmenším silné evropské ekonomiky své výdaje na obranu rychle nezvýší, Stoltenberg odpověděl vyhýbavě. „Měli jsme velmi otevřenou diskusi… A ta diskuse NATO posílí. Vytvořil se nový pocit naléhavosti,“ řekl Stoltenberg na tiskové konferenci po summitu. Diskuse podle šéfa aliance ukázala, že Trumpův jasný vzkaz má dopad a že země své úsilí zdvojnásobí.

„Důležitou věcí nyní je, že musíme více investovat - musíme dávat více peněz. A dobrou věcí je, a to především díky velmi jasnému vzkazu prezidenta Trumpa na setkání, že spojenci, jak se domnívám, tuto nutnost pochopili,“ řekl Stoltenberg.

Babiš se Trumpovi nechce podvolit. Plán růstu peněz na obranu Česka zůstane stejný

Americký prezident v posledních dnech opakovaně žádal, aby alianční země do budoucna zvýšily výdaje na obranu až na čtyři procenta HDP. Podle Reuters zvýšení na čtyři procenta Trump označoval jako dohodnuté, což ale Stoltenberg nepotvrdil. „Máme závazek utrácet dvě procenta,“ řekl na opakovaný dotaz novinářů o vysvětlení.

Trump hned po příjezdu na summit ve středu ostře kritizoval evropské spojence v NATO, zejména Německo a Francii, za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. Dnes také řekl, že USA půjdou v obraně vlastní cestou, pokud přinejmenším silné evropské ekonomiky, tedy Německo, Francie, Itálie a Španělsko, nezačnou do ledna příštího roku na obranu vydávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu. To je cíl, jehož se státy NATO zavázaly dosáhnout do roku 2024, Trump ale naléhá, aby to bylo dříve.

