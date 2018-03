Americký ministr zahraničí Tillerson končí. Trump ho nahradil šéfem CIA Pompeem

Tillerson se dnes vrátil z cesty po afrických zemích, kterou o den zkrátil. Do Washingtonu přiletěl jen několik hodin před Trumpovým oznámením.

„Mike Pompeo, ředitel CIA, se stane naším ministrem zahraničí. Odvede fantastickou práci! Díky Rexi Tillersonovi za jeho služby! Gina Haspelová se stane novou ředitelkou CIA a první ženou vybranou (pro tuto funkci). Gratulace všem!“ napsal Trump na twitteru.

