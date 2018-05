Trump si zprávu o zdravotním stavu sám nadiktoval, tvrdí jeho exlékař

„Nadiktoval celý dopis,“ řekl Bornstein televizi NBC. Lékařská zpráva mimo jiné uvádí, že výsledky Trumpových laboratorních testů a krevního tlaku jsou neuvěřitelně výborné. „Nebylo to mé odborné hodnocení,“ dodal. Z jakého důvodu o pozadí vzniku zprávy promluvil až nyní, není podle BBC jasné.

Trump ještě před zveřejněním lékařské zprávy na twitteru avizoval, že Bornsteinova zpráva ukáže na bezvadnost jeho zdravotního stavu. „Mám štěstí, že jsem byl obdařen skvělými geny,“ uvedl tehdy Trump.

Bornstein, který má praxi v New Yorku, rovněž prohlásil, že loni v únoru, tedy krátce po Trumpově nástupu do úřadu, ho navštívili Trumpovi soukromí tělesní strážci v doprovodu dalších dvou mužů, kteří mu sebrali všechny originály i kopie prezidentových lékařských záznamů.

Přečtěte si komentář Daniela Deyla: Trump versus Silicon Valley versus média

„Museli tady být 25 nebo 30 minut, způsobili velký zmatek,“ řekl doktor. Dodal, že po jejich zásahu v ordinaci se cítil zneuctěný, vystrašený a smutný.

Incident se odehrál jen krátce poté, co deník The New York Times napsal, že Bornstein předepisuje Trumpovi lék Propecia, který je proti vypadávání vlasů. Že má prezident problém s hustotou kštice, odhalil závan větru, který si s Trumpovými vlasy pohrál a tím bezděčně ukázal pleš. Prezident pak v letos v únoru veřejně připustil, že s vypadáváním vlasů bojuje.

Setká se Trump s Kimem v Praze? Čtěte více

Dále čtěte: