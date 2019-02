Trump pozval Babiše do Bílého domu

Babiš řekl, že ho americký velvyslanec informoval o pozvání do Bílého domu na 7. března. „Je to vyvrcholení našich vztahů se Spojenými státy,“ poznamenal. Dodal, že vzájemné vztahy jsou v poslední době „velice intenzivní“. Připomněl návštěvu tehdejšího předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana, ministra energetiky Ricka Perryho a bývalého ministra obrany Jamese Mattise nebo svá krátká setkání s Trumpem na summitu NATO nebo konferenci v Paříži. Vyzdvihl ekonomické vztahy mezi Českem a USA a dodal, že je mnoho témat, které Česko může svému spojenci sdělit.

O pozvání Babiše do Bílého domu chtěl při své návštěvě Spojených států usilovat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který do Washingtonu odletěl dnes. V úterý Petříček řekl, že bude se svým protějškem Mikem Pompeem jednat i o tématech pro schůzku Babiše s Trumpem, měly by to být bezpečnost, vzájemný obchod a spolupráce v oblasti inovací, vědy a výzkumu.

Petříček chtěl jednat i o možnosti pozvání pro českého prezidenta Miloše Zemana. O pozvání do Bílého domu Zeman dlouhodobě usiloval. Český prezident jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kampaně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.

Nedávno Zeman s odvoláním na velvyslance USA v Česku Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem je nepravděpodobná. Český prezident se s americkým velvyslancem setkal 13. února.

I’m pleased to report that President Trump has extended an official invitation to Prime Minister @AndrejBabis to visit Washington on March 7 as a symbol of our strong bilateral relationship. A White House announcement is forthcoming soon. @strakovka