Ukončete jadernou dohodu s Íránem, vyzval Pence v Polsku

Pence vyzval Evropany, aby se připojili k obnoveným americkým sankcím proti Íránu. Mechanismus, který evropští signatáři dohody vytvořili ve snaze vyhnout se konfliktu s americkým sankčním režimem, označil viceprezident za pokus obejít americké restrikce.

„Není to rozumné, pouze to posílí Írán, oslabí Evropskou unii a ještě víc rozdělí Evropu a Spojené státy. Zatímco se íránská ekonomika dále hroutí a Íránci vycházejí do ulic, musejí se země hájící svobodu sjednocovat a poukazovat na odpovědnost íránského režimu za utrpení Íránců, regionu a celého světa,“ řekl Pence. USA budou podle něj sankce dále zpřísňovat, dokud Írán nezmění své „nebezpečné a destabilizační“ jednání.

Írán přistoupením k dohodě v roce 2015 souhlasil s tím, že omezí svůj jaderný program, a dosáhl tím zrušení mezinárodních sankcí. Podle současné americké administrativy ale dohoda není účinná.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na okraj konference maďarské agentuře MTI řekl, že dosáhnout pokroku na Blízkém východě je velmi obtížné. „Cokoli se stane na Blízkém východě, okamžitě ovlivní bezpečnost Evropy,“ řekl.

Výlet do Trumptárie. Evropské spojence děsí Trumpova nevypočítatelnost

Polský premiér Mateusz Morawiecki na konferenci prohlásil, že je třeba zajistit trvalý rozvoj Blízkého východu, má-li se předejít konfliktům, které vyvolávají humanitární a migrační krize. „Je naší povinností těm lidem pomoci co nejúčinnějším způsobem, který bude mít trvalý dopad,“ dodal premiér.

Pence je v americké delegaci na konferenci, která měla být původně věnována hlavně poukazu na mocenské ambice Íránu v oblasti. Program se nakonec rozšířil i na jiná blízkovýchodní témata. USA a Izrael ale stále kladou důraz hlavně na Írán.

Pence ve svém projevu řekl, že nejnaléhavějšími hrozbami na Blízkém východě jsou radikální islámský terorismus a autokratické režimy, které jej „vyvážejí“ do světa. Dále řekl, že USA pracují na koalici, jejím cílem bude terorismus zlikvidovat.

Írán za hlavní hrozbu označil také šéf americké diplomacie Mike Pompeo, když řekl, že největší problém jsou tři H - Hamás, Hizballáh a Húsíové, tedy Íránem podporovaní účastníci blízkovýchodních konfliktů. Podle Pompea je nemožné zajistit Blízkému východu mír a bezpečnost bez konfrontace s Íránem.

Pořadateli dvoudenní konference, která dnes končí, jsou Polsko a USA. Írán na ni pozván nebyl a jeho diplomacie o ní mluví jako o „varšavském cirkusu“. Přítomno není ani Rusko, Čína nebo šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová.

Dále čtěte: