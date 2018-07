Trump kritizuje Mayovou. Její brexitový plán prý ohrozí dohodu USA s Británií

Mayové se zastala labouristická stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová. „Donald Trump se chová mimořádně neurvale. Ona je hostitelka. Co ho jeho matka učila?“ řekla Thornberryová. Podle ní komentáře o brexitové strategii Mayové a tvrzení, že by Boris Johnson byl „skvělý premiér“ jsou „jedna hrubost za druhou“.



Konzervativní poslankyně Sarah Wollastonová uvedla, že Trump je „odhodlán urazit“ Mayovou. Tato rozdělující rétorika je odpudivá, dodala poslankyně s tím, že „jestli přitakání Trumpovu světovému názoru je cenou za dohodu, tak to nestojí za to“.



Konzervativní poslankyně a náměstkyně ministra pro kulturu, média a sport Margot Jamesová na twitteru napsala „Ne, pane prezidente. Boris Johnson by byl hrozný premiér“.



Sám The Sun uvádí, že Trump v rozhovoru odhodil diplomatické zvyklosti, když kritizoval Mayovou za to, jak jedná o brexitu, a chválil Borise Johnsona jako „skvělého“ budoucího premiéra. Deník napsal, že rozhovor přilije nitroglycerin do již nyní doutnající vzpoury stoupenců tvrdého brexitu proti premiérce.