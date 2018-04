Svoboda se vrací. Exprimátor zřejmě opět bude lídrem ODS v Praze

Místopředsedkyně strany a výrazná pražská osobnost ODS Alexandra Udženija, o níž se v posledních měsících na post lídryně spekulovalo, neuspěla v interních průzkumech strany. Pražané ji prý příliš dobře neznají a mnohem lépe vnímají Bohuslava Svobodu.

„Je to nová informace. Dostalo se to ke mně už i od samotných členů ODS,” potvrdil v rozhovoru pro Euro zájem o svou kandidaturu Bohuslav Svoboda. „Měl jsem za to, že dvakrát se do stejné řeky nevstupuje. Můj zájem ODS pomoci ale dál trvá, a to i přes všechny peripetie, kterými jsem si v minulosti prošel,” připomněl Svoboda své nepravomocné odsouzení v kauze Opencard.

Vedení ODS v tom ale problém nevidí. Poukazuje na to, že v čele vlády stojí trestně stíhaný premiér Andrej Babiš a i na politiky se zvlášť v poslední době vztahuje ze strany veřejnosti presumpce neviny. Svoboda už navíc loni dokázal i s tímto handicapem úspěšně kandidovat do Poslanecké sněmovny.

Nejen fasáda

„Musel bych to ještě zvážit kvůli rodině, jelikož jsem zatím počítal jen s řadovým umístěním na kandidátce. Vyčkám oficiální nabídky. Budeme to řešit spíše až v druhé polovině dubna,” dodává Svoboda.

„Je to jedno z vážných jmen,” potvrzuje Svobodu jako favorita předseda pražské ODS Tomáš Portlík, který by se sám měl umístit na předních příčkách kandidátky. „Ale nechceme se soustředit jen na fasádu,” přesvědčuje Portlík o tom, že ODS chce dbát především na program a personálie jsou až na druhém místě.

Dosud není jasné, kdo by kryl Svobodovi záda z pozice dvojky a trojky. O tyto příčky má zájem jak Alexandra Udženija, tak i například místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu. „Chtěl bych kandidovat někde vpředu, ale jestli to bude dvojka, trojka nebo čtyřka, není tak důležité,” řekl Bellu.

Krnáčová bez šance. ANO chce člověka z byznysu

Svého lídra hledá i ANO. Současná primátorka Adriana Krnáčová má podle informací týdeníku Euro zevnitř zastupitelského klubu už jen minimální šance na obhajobu svého postu. Poslední tečkou za jejím účinkováním v čele hlavního města mělo být její nešťastné vyjádření o „zpovykaných Pražanech”. Její opětovnou kandidaturu si nepřeje ani šéf ANO Andrej Babiš. „Krnáčová už nemá důvěru předsedy ani většiny zastupitelského klubu,” uvedl jeden z pražských zastupitelů ANO.

Hnutí tak hledá kandidáta takzvaně zvenku. Podle informací týdeníku Euro je nejpravděpodobnější variantou, že se lídrem stane člověk z byznysu, typově vysoký manažer z mezinárodní firmy.

Své lídry už našla koalice TOP 09 a Starostů. Jedničkou by se měl stál europoslanec Jiří Pospíšil, dvojkou právnička Hana Marvanová. Piráty povede v Praze do voleb lékař Zdeněk Hřib.

