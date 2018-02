Středula varuje před czexitem: nastal by kolaps firem a propouštění

„Když se podíváme na čísla, tak dominance exportu do zemí EU absolutně překračuje ve všech mezích všechny ostatní teritoria, neboli, není zas takový zájem o náš export v jiných teritoriích,“ dodal šéf odborů. Nedá se také podle něj předpokládat, že kdyby Česká republiky stanula mimo EU, že by tento zájem byl či že by investoři měli nadále zájem o Česko.

„Nejsme tak významní teritoriálně, nejsme tak velicí ekonomicky a tudíž bychom ty škody měli násobně větší, než se hovoří o škodách ve Velké Británii,“ dodal Středula.

Podle nedávné ankety mezi ekonomy a podnikatelskými svazy by případné vystoupení České republiky z Evropské unie bylo ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst a česká ekonomika by se podle některých dostala na úroveň Běloruska.

Dopady czexitu? Ztráta statisíců pracovních míst a ekonomika na úrovni Běloruska

Zpochybňování členství Česka v EU znervózňuje některé zahraniční investory. Například minulý týden musel viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar vysvětlovat japonským investorům aktuální politickou situaci a její dopady na ekonomiku. Japonce zneklidnily informace z médií, kde se mluví v souvislosti s novou českou vládou i o setrvání Česka v EU.

„Odmítáme jakékoliv zpochybňování našeho členství v EU. Vysílá to negativní signál zahraničním investorům. Zpochybňování našeho členství v EU a z něj vyplývající nejistota by zahraniční investory mohlo vést k pozastavení plánovaných investic a v krajním případě i k odchodu ze země,“ řekl Špicar.

Přečtěte si také: