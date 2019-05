Stát chce koupit ArcelorMittal za korunu, řekl Babiš. Liberty House podle něj není transparentní

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala dostala od EK prodej několika evropských hutí jako podmínku pro převzetí italské ocelárny, aby v Evropě zůstala zachována efektivní hospodářská soutěž. Liberty House chce hutě od ArcelorMittalu převzít během první poloviny letošního roku. Babiš ale HN řekl, že se mu Liberty House nelíbí a ostravskou huť by měl řídit stát. „Chceme tu firmu koupit, aby ji někdo pořádně řídil. Stát by to odkoupil za korunu, o tom s Arcelorem jednám. Pokud by to nešlo koupit, chceme mít přehled o tom, co se tam děje,“ uvedl. Evropská komise (EK) již dříve sdělila, že Liberty House je vhodným zájemcem o ostravské hutě a může je převzít.

Firma Liberty House, patřící do globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty, není podle Babiše důvěryhodná. „Nelíbí se mi, je to netransparentní firma, je tam plno divných věcí. Chová se nestandardně, nechová se jako investor, když například neřeší energetiku, kterou v minulosti outsourcovali,“ řekl deníku. Babiš ale nevyloučil trojstrannou smlouvu mezi Liberty House, státem a odboráři na fungování ostravského podniku.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je například největším výrobcem silničních svodidel v České republice. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. I s dceřinými společnostmi má asi 6500 zaměstnanců. V roce 2017 firma dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. Babiš podle HN na otázku, proč nabízí jen jednu korunu za firmu, která byla v letech 2010 až 2017 vždy zisková, neodpověděl.

Přečtěte si rozhovor:

