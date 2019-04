Starostové si do čela zvolili Rakušana. Stranu chce dovést do vlády

Novým předsedou Starostů a nezávislých se dnes na sněmu hnutí stal Vít Rakušan, na post neměl protikandidáta. Chtěl by hnutí dovést k vládnímu angažmá, STAN by měl podle něj také vyhrát krajské volby. V čele strany nahradil podle očekávání Petra Gazdíka, který se již o znovuzvolení neucházel. Gazdíka na přání Rakušana delegáti zvolili na post místopředsedy. Prvním místopředsedou se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, i on neměl protikandidáta.