Soukromí jako další oběť koronaviru? Sledovací aplikace mohou být bezpečnostním rizikem

Odborníci z neziskové organizace Amnesty International upozorňují, že aplikace proti koronaviru v Bahrajnu, Kataru a Norsku vystavují velkému nebezpečí tisíce jejich uživatelů. Aplikace mají za cíl zmírnit rozsah koronavirové pandemie, se kterou se většina zemí v současnosti vypořádává. Kritizována za nadměrné využití sledovacích aplikací byla v minulosti i Čína.

Podle zástupců Amnesty Interantional (AI) ohrožují aplikace ze zmíněných zemí své uživatelé z důvodu, že zcela nebo téměř v přímém přenosu informují jejich zřizovatele o poloze zařízení, ve kterých je používání aplikace povoleno. Aplikace v reálném čase odesílá na centrální server GPS informace o jejich nositelích. To by podle expertů mohlo být pro některé uživatele nebezpečné.

„Bahrajn, Kuvajt a Norsko silně narušují soukromí svých obyvatel s vysoce invazivními nástroji pro dohled, které jdou daleko za odůvodnitelnou hranic pro snahu vypořádání se s onemocnění covid-19,“ uvedl k výsledkům testování Claudio Guarnieri, vedoucí oddělení bezpečnostního výzkumu v Transparency International.

Norská vláda po upozornění a setkání se se zástupci neziskové organizace aplikaci stáhla, což AI ocenila jako krok správným směrem. Naopak bahrajnští a katarští vládní zástupci k podobnému ústupku nepřistoupili a i nadále tak sledují občany v reálném čase. To podle expertů nijak nemůže pomoci boji s koronavirem. „Technologie může hrát užitečnou roli při trasování infekčnosti covidu-19, ale soukromí nesmí být další obětí, kterou je vláda ochotna připustit při vytváření aplikace,“ říká Guarnieri.

Čínský přístup

Kritice v poslední době za využívání proti-koronavirové aplikace nad rámec nutnosti čelilo čínské město Chang-čou. To se rozhodlo, že zdravotnickou aplikaci bude po svých občanech vyžadovat i nadále. Tímto přístupem si zástupci města zajistili téměř bezplatný přístup k celé řadě dat, které jim mohou být v budoucnosti pro kontrolu nad společností užitečné.

Číňané se dokonce rozhodli, že sledovací aplikaci doplní o další citlivé informace. Obyvatelé města Chang-čou tak se svými nejvyššími představiteli sdílí i třeba informaci o zdravotním stavu. Podle všech integrovaných informací o občanech následně dotyčný bude hodnocen na škále od 0 do 100. Princip je jednoduchý: za kouření body dolů, za 15 tisíc kroků body nahoru.

Pomocí trasovací aplikace se snažili koronavirou pandemii řešit i čeští vládní představitelé. Do dnešních dní si však aplikaci E-rouška stáhlo pouze 220 tisíc obyvatel Česka. Aplikace by měla být využívána hygienickými stanicemi při tzv. Chytré karanténě, díky které by státní složky měly lépe zvládnout případnou druhou koronavirovou vlnu pandemie.