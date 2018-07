Soudruzi se dohodli. KSČM podpoří vládu ANO a ČSSD

„Poslanecký klub KSČM při projednání návrhu o vyslovení důvěry vlády bude aktivně podporovat vznik menšinové vlády hnutí ANO a sociální demokracie. Programové prohlášení obsahuje všech sedm priorit, které jsme stanovili jako podmínky vyjednávání,“ řekl Filip.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Před dvěma týdny se usnesli, že toleranci vlády ANO a ČSSD zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. Kabinet by měl podle prohlášení, které dnes strana rozdala novinářům, prosadit trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů „před zcizením do zahraničních rukou“, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení a podporu výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

„Jsem rád, že nakonec došlo k tomu rozhodnutí, že komunisté budou tolerovat, zdůrazňuji tolerovat vládu ANO a ČSSD. A byla to opravdu poměrně dlouhá doba jednání a myslím, že všichni do toho investovali poměrně hodně času, energie, aby vznikl dobrý program pro lidi této země,“ řekl v České televizi místopředseda ANO Richard Brabec. Dodal, že aktivní podpora vlády, o níž mluvil Filip, je zakotvena v toleranční dohodě. „Tam je to, že by měli aktivně podpořit, tedy hlasovat pro vládu,“ dodal Brabec.

Nyní podle Filipa bude chtít KSČM podepsat s vyjednávacím týmem ANO dohodu o toleranci. Vedení komunistů Filipa vyzvalo, aby do toleranční smlouvy doplnil ještě nějaké body. „Aby bylo procesně zajištěno, že jednotlivé návrhy z těch sedmi priorit budou projednány včas a řádně,“ řekl Filip. Podle požadavků komunistů mají být jejich priority splněny nejpozději šest měsíců před koncem funkčního období Sněmovny.

Pro podporu vlády se vyslovilo podle vedení strany 54 členů ústředního výboru, proti bylo 23 z nich a jeden se zdržel. Filip označil diskusi za odpovídající významu situace. „Ti, kteří to usnesení nevyhráli, usnesení respektují. Víte, že pokud komunisté na něco dají slovo, tak platí,“ dodal.

Filip odmítl, že by vliv na rozhodnutí komunistů mělo ujištění prezidenta Miloše Zemana, které se dostalo vedení strany v souvislosti s obsazením dozorčí rady ČEZ. Zeman jim údajně sdělil, že jejich požadavky se do září vyřeší. Filip řekl, že si stanovisko Zemana vyslechl ve středu. Vliv na rozhodování to ale podle něj nemělo.

Zeman jmenoval novou vládu ve středu. Sociální demokraté obsadili pět křesel, zbylá místa získalo ANO. Prezident ale odmítl jmenovat nominanta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí a pověřil dočasným vedením resortu Hamáčka, který se současně stal ministrem vnitra. Proti Pochemu měli výhrady i komunisté.