Saúdská Arábie doplatila na vlastní ropnou válku. Musí zvednout daně a škrtat ve výdajích

Ropná velmoc ohlásila zvýšení DPH, škrty v rozpočtech státních agentur či zastavení příplatků ke mzdám zaměstnanců. V jistém smyslu se tak opakuje rok 2015, kdy Saúdská Arábie také neúspěšně zkoušela zničit konkurenci přes cenu ropy.

Saúdská Arábie udělala podruhé stejnou chybu. To když letos v březnu rozpoutala „ropnou válku“ s Ruskem, která se nakonec obrátila proti ní samotné. Pád ceny černého zlata v kombinaci s mizivým odbytem kvůli pandemii koronaviru znamená kritický propad saúdských příjmů. Jen za první kvartál klesly meziročně o čtvrtinu a deficit rozpočtu byl devět miliard dolarů. A protože ropa tvoří skoro 90 procent veškerého exportu země, v druhém čtvrtletí se čeká ještě daleko větší deficit.

Vláda se proto rozhodla omezit opulentní život a všemožné benefity, které dosud zaručovala rodilým Saúdským Arabům. „Příspěvky na životní náklady budou k 1. červnu pozastaveny, daň z přidané hodnoty bude k 1. červenci zvednuta z pěti na 15 procent,“ informoval ministr financí Mohammed Al-Jadaan. „Tato opatření jsou bolestivá, ale potřebná k tomu, abychom udrželi finanční a ekonomickou stabilitu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a abychom přestáli bezprecedentní koronakrizi s co možná nejmenšími škodami,“ vysvětlil ministr.

Vývoj ceny ropy

Kvůli propadu příjmů musela země sáhnout hluboko do devizových rezerv, které vytvořila dříve. „Ekonomika Saúdské Arábie je pod velkým tlakem. To je důvod, proč vláda v březnu vzala z rezerv 23 miliard dolarů. To je největší výběr v historii země,“ řekl televizní stanici Al-Džazíra expert na saúdskou problematiku Ali Al-Alhmed.

Agentura Reuters už dříve uvedla, že saúdská vláda uložila státním agenturám oříznout své rozpočty minimálně o 20 procent. Ve státním sektoru je přitom zaměstnáno na 1,5 milionu lidí ze zhruba 29 milionů obyvatel.

Krvácí také rodinné stříbro, těžební společnost Saudi Aramco. Ta oznámila pokles zisku v prvním kvartálu meziročně o čtvrtinu na 16,6 miliardy dolarů. V druhém čtvrtletí firma očekává ještě daleko drtivější pád příjmů, protože se již naplno projeví zastavení globální poptávky v době koronaviru.

Ironií je, že Saúdská Arábie na počátku března sama poslala ceny ropy ke dnu, když chtěla přitlačit Rusko. Zvýšila těžbu a slíbila zákazníkům výhodné bonusy. Kvůli zastavení letecké dopravy a hospodářství během pandemie se ale Arabům vymkla manipulace ceny z ruky a stejně se museli v dubnu s Ruskem domluvit na „příměří“, zastavení cenové války a naopak snížení těžby. Je ale už pozdě. Cena ropy spadla na polovinu.

Podobnou chybu udělala Saúdská Arábie v roce 2015, kdy chtěla dočasným snížením ceny zničit konkurenci severoamerických těžařů. Ti ale ukázali překvapivou vytrvalost, boj přežili a Saúdská Arábie musela naopak škrtat ve svých vlastních rozpočtech.

Země při manipulaci ceny proti konkurenci vychází z toho, že má prakticky nejnižší náklady na těžbu ze všech států – na jeden barel ropy je to zhruba 10 až 12 dolarů. I při současné nízké ceně kolem 30 dolarů má tedy Saúdská Arábie stále určitý profit.

Zdroj: Al-Džazíra, Reuters