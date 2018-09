San Marino chce sanovat své banky, zvažuje půjčku od MMF

Země s 34 tisíci obyvateli, která leží v italském vnitrozemí, se stále zotavuje z hluboké recese způsobené globální finanční krizí před deseti lety. Její banky jsou zatíženy špatnými dluhy v celkovém objemu 1,7 miliardy eur, což je 117 procent loňského hrubého domácího produktu (HDP), který činil 1,45 miliardy eur.

Centrální banka San Marina odhaduje, že zhruba 37 procent všech problematických úvěrů v zemi patří do nejhorší kategorie špatných úvěrů.

I když má San Marino rozlohu pouhých 61 kilometrů čtverečních, nachází se tam šest bank, které jsou dědictvím z doby, kdy bylo San Marino diskrétním místem, kam si cizinci, zejména Italové, ukládali své úspory.

Kromě žádosti o půjčku od MMF se republika také připravuje na snížení platů ve veřejném sektoru a reformu penzijního systému, dodaly zdroje.

„Formální dopis zatím nebyl měnovému fondu odeslán, ale více než rok se vede jednání s institucemi ve Washingtonu o potřebě stabilizovat situaci,“ řekl jeden ze zdrojů. Podle něj by do konce tohoto roku měla být dokončena žádost o pomoc nebo by dokonce mohl být aktivován asistenční program.

Druhý zdroj potvrdil, že vláda směřuje k formální žádosti, avšak zatím nic nerozhodla.

