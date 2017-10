Rušit, nebo nerušit? Debatu o hotovosti zachvátila hysterie

Je to jako být fanda Sparty, nebo Slavie. Někdo se s tím už narodil, někdo to zdědil po dědovi a jiný se k tomu dostal až v plnoletosti. A většinou je to na celý život a nepřítele je třeba zničit.

Řeč je o zastáncích a odpůrcích zrušení hotovosti, tedy bankovek i mincí, jimiž každý den platíme. „Sparťanský“ tábor tvrdí, že hotovost podporuje šedou ekonomiku a navíc je to přežitek, bez kterého se v současné technologické době obejdeme; jednodušší je při placení „pípnout“ kartou. „Slávistický“ tábor naopak nedá na hotovost dopustit. Je to ochrana soukromí každého člověka a možnost, jak uniknout všemocné kontrole státu.

Mladá ekonomka z Masarykovy univerzity Hana Lipovská se „slávistkou“ takřka narodila. Od mládí byla fanouškem tuzemského guru volného trhu Václava Klause. „Bez jeho vlivu jako státníka, jehož jsem sledovala od dětství až do konce jeho prezidentského období, bych určitě ekonomii studovat nezačala,“ říká dnes šestadvacetiletá analytička Institutu Václava Klause.

Lipovská patří k nejtvrdšímu jádru „slávistů“ a odmítá jakoukoli formu rušení hotovosti. Ta totiž funguje i jako svého druhu anonymní bezúročný cenný papír a ochrana proti záporným úrokovým sazbám, které jsou v současnosti mezi centrálními bankéři hitem. „Už v tuto chvíli, kdy jsou úrokové sazby velmi nízké – na běžných a spořicích účtech jsou pod jedním procentem – se řada normálních lidí začíná radikalizovat a říkají: vždyť oni nás okrádají! Celý život spoříme a nic z toho nemáme!“ varuje Lipovská.

Ve chvíli, kdy by hotovost přestala existovat, byly by úspory všech lidí vydány napospas centrálním bankéřům. Lidé by si nemohli peníze z účtu vyměnit za hotovost a v případě, že by centrální banka nastavila záporné sazby, všechny peníze uložené v bankách by postupně ztrácely hodnotu…

