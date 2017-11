„Jsou tam teze, které se týkají bezpečnosti při práci, ale týkají se také sociálního zabezpečení, mezd, přístupu ke zdravotní péči, rovnosti z hlediska odměňování, rovných šancí a podobně,“ řekl předseda vlády.

Myšlenku sociálního pilíře před dvěma roky představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Vznik pilíře pak završilo letošní říjnové jednání unijních ministrů pro zaměstnanost a sociální věci v Lucemburku, kteří dokument jednomyslně přijali. „Naše unie byla v jádru vždy sociálním projektem. To je více než jen jednotný trh, více než peníze, více než euro. Je to o našich hodnotách a o způsobu našeho života,“ řekl dnes Juncker.

Premiér pořádajícího Švédska Stefan Löfven po skončení summitu konstatoval, že způsobem, jak zvýšit důvěru občanů v EU a její instituce, je zajistit skutečné zlepšení jejich každodenního života.

Dokument je rozdělen do tří kapitol: první se týká rovných příležitostí a přístupu na trh práce, druhá spravedlivých pracovních podmínek a třetí sociální ochrany a začleňování. Text se zmiňuje také o právu na kvalitní vzdělávání, na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo na přístup k sociálnímu bydlení.

Sobotka poznamenal, že pilíř nadále vychází z toho, že oblast sociální politiky zůstává především v kompetenci jednotlivých členských států. „Pro Českou republiku to nebude představovat žádnou velkou změnu, protože my patříme mezi státy, které mají jednak nejnižší nezaměstnanost, ale také patříme mezi země, které mají vysokou míru sociální soudržnosti a vysokou míru sociálního zabezpečení,“ dodal.

Na okraj summitu představitelé členských států pokračovali v dalším kole debaty o budoucnosti EU, tentokrát se věnovali vzdělávání a kultuře, mimo jiné i rozšíření výměnného studentského programu Erasmus. „Jednoznačnou podporu má pokračování programu Erasmus+ s tím, že velká část zemí podporuje i navýšení finančních prostředků tak, aby se programu mohlo zúčastnit mnohem více studentů,“ řekl k tomu Sobotka. Unijní země chtějí program rozšířit i na středoškoláky a učně, nyní je určen studentům vysokých škol. Rozsáhlé změny v Erasmu ale nebudou okamžité.

Proclamation of European Pillar of #SocialRights is a landmark moment for Europe. Our Union has always been a social project at heart. It's more than just a single market and more than money. It's about our values and the way we want to live. https://t.co/Hia02YwHzc pic.twitter.com/i7U2wmPhhr