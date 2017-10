Requiem za zkumavku. Právo na pohřeb mají i potracené plody

Ustanovení zákona nyní zakotvilo právo rodičů rozhodnout se, zda chtějí své dítě, které zemřelo kdykoli před porodem, pohřbít, zdravotnické zařízení jim to musí umožnit. Na rozhodnutí mají čtyři dny. Lidskost zvítězila, chtělo by se zatleskat. Takové „právo“ mají ale od září „povinně“ i ženy, které jdou na interrupci nebo samovolně potratí v prvním trimestru. Že jej s pravděpodobností hraničící s jistotou nevyužijí? I tak musejí nemocnice zajistit jim volbu a embryu důstojnost. A i když si to ženy nakrásně nepřejí, těch několik nechtěných nebo vypuzených centimetrů z jejich dělohy po 96 hodinách poputuje do krematoria a odtud v anonymní urně na hřbitov.

Během pátrání, jak takové ustanovení mohlo v naší ateistické společnosti spatřit světlo světa, zabrousíme do filozofické a etické roviny, jelikož nejde o šlendrián, ale o úmysl zákonodárce. Při sledování cesty zákona také zjistíme, jak překvapivě snadno může přesvědčení jednotlivců převálcovat jiné smýšlení či lhostejnost většiny.

„Politici se handrkují o každý zdravotnický doplatek, na tohle ale peníze jsou. A nejde jen o to. Každých pár minut navíc, které musím věnovat papírování, mi ubírají čas, který bych mohla dát pacientům. Navíc když jde o takový absurdní výmysl. Poslanci by měli, když schvalují další zákony, myslet na to, jak zafungují v praxi, “ rozčiluje se Táňa Glossová, gynekoložka z příbramské nemocnice.

Stejně jako její kolegové po celé republice od září vypisuje žádanky na patologii pokaždé, když provede interrupci. To, co odsaje, dá do speciální zkumavky, popíše a pošle na patologii. V případě, že dojde k samovolnému potratu, což se děje nejčastěji kolem osmého týdne těhotenství, je práce gynekologa komplikovanější, protože musí oddělit vzorek a ten nechat histologicky vyšetřit. Na patologii potom 96 hodin čekají, jestli nepřijde žena s přáním pohřbít ho.

Nikdo neočekává, že by přišla. I když jde u potratu o dobrovolné rozhodnutí, většinou už to samo nebo pak zákrok představují traumatický zážitek, na který chce žena co nejrychleji zapomenout. Ještě před ním by ji ovšem měli lékaři poučit, že to, co se rozhodla neporodit, bude na ni čtyři dny čekat v chlaďáku.

„Záleží na tom, jakou formou to sdělíte. My pacientky samozřejmě nechceme nějak morálně deptat. Interrupce není příjemná ani pro jednu stranu, ale jako společnost jsme se rozhodli ji do 12. týdne povolit, tak bychom to měli akceptovat se všemi důsledky,“ říká primář příbramské gynekologie Petr Chudáček.

Chápe, že pro některou ženu po 20. týdnu těhotenství může být důležité pohřbít své dítě, což zákon dosud neumožňoval. Proč ale musí absolvovat popisovanou proceduru u umělých přerušení těhotenství v raných stadiích, mu nejde na rozum. Ročně v Česku podstoupí interrupci kolem 20 tisíc žen.

