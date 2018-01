Na těsnější alianci zapomeňte, vzkázal rakouský kancléř Kurz zemím Visegrádu

Kurz na konci minulého roku stanul v čele koaliční vlády, kterou vytvořila jeho lidová strana (ÖVP) společně se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která je označována za tradičně euroskeptickou a protiimigrační stranu. Tvrdší imigrační politiku prosazují obě koaliční strany.

Postoje nové rakouské vlády vyvolaly spekulace, že Vídeň by se mohla sblížit s visegrádskou skupinou, tedy Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Slovenskem, které se s Bruselem přou kvůli migrační politice a dalším tématům.

Jedenatřicetiletý Kurz dnes ale varoval před přehnanými interpretacemi. „Jsou opatření a iniciativy, u nichž vidíme dobrou vůli v zemích západní Evropy,“ řekl Kurz podle agentury AP po jednání kabinetu. „A jsou jiné, u nichž možná sklidíme potlesk od visegrádských zemí a pak další, kde souhlasíme se všemi ostatními 27 členskými státy EU,“ prohlásil Kurz, který se v nejbližších týdnech chystá navštívit Paříž a Berlín.

Žaloba na Česko je podle Fica nesmysl. S Babišem se shodli na odmítání kvót

Kancléř řekl, že očekává „dobrou“ výměnu názorů s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a zdůraznil, že Německo je největší soused a nejdůležitější hospodářský partner Rakouska.

O francouzském prezidentovi Macronovi, který se postavil do čela snah o reformu EU, Kurz prohlásil, že pro všechny v EU je „jasně pozitivní“, že je tu francouzský prezident, který má ambice „něco v Evropské unii změnit“.

Šéf rakouské vlády vyzval EU, aby byla silná ve „velkých otázkách“, jako je bezpečnost hranic, ale aby mnohá další politická rozhodnutí nechala na zemích a regionech.

Rakousko se v druhém pololetí tohoto roku ujme předsednictví EU. Bude to v době, kdy by měl blok dokončovat jednání o podmínkách odchodu Británie z EU. „Velmi doufám, že úspěšně zorganizujeme řádný odchod Britů,“ poznamenal Kurz s tím, že opak by byl bolestivý pro obě strany.

Čtěte také: